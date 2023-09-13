Загрутдинов: Для участников реновации в Люблино началось строительство дома из четырёх секций

Фото: Департамент строительства г. Москвы
Реновация жилых кварталов продолжает улучшать округа столицы. На востоке города в Люблино приступили к строительству жилого дома для участников программы. Его адрес - Спортивный проезд, земельный участок 6А/6.
«Сейчас специалисты заняты устройством шпунтового ограждения, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здание будет полностью готово в 2024 году».
КОНКРЕТНО
Новостройка из четырех секций разной высоты с подземной автостоянкой будет выглядеть так:
- фасад - с облицовкой керамическим кирпичом коричневого и бежевого оттенка, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 277 квартир (однокомнатных – 109, двухкомнатных – 127, трехкомнатных – 41). Для маломобильных жильцов - четыре квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;
- нежилые первые этажи - с социальной, коммерческой и культурной инфраструктурой;
- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;
- в каждом корпусе - лифты с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;
- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.
Во время благоустройства и озеленения около дома появятся:
- три детские площадки с безопасным резиновым покрытием;
- две площадки для спортивных занятий;
- зона для тихого отдыха взрослых;
- газоны, цветники, деревья и кустарники.
ВАЖНО
Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.
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