Сергей Собянин рассказал, когда откроется обновленная Инфекционная клиническая больница №1

Через 2-3 месяца инфекционная больница уже откроется, - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три новых корпуса получила Инфекционная клиническая больница №1 на Волоколамском шоссе, 63.

- Здесь есть все, начиная от перинатального отделения до кафедр медицинских вузов, - констатировал мэр Москвы Сергей Собянин 13 сентября после осмотра новых корпусов. - По оснащению и уровню комфорта новая больница будет лучшей в России.

Новый медицинский комплекс построили на месте старых строений. Он состоит из трех лечебных корпусов общей площадью 133 тысячи кв метров. Между собой они соединяются надземными переходами и подземной частью. Построили все это буквально за три года (начали в феврале 2020).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центральном 4-этажном корпусе разместили Центр по лечению хронических вирусных гепатитов. Здесь смогут проводить обследования, в том числе, и по редким наследственным заболеваниям печени. Здесь же расположен дневной стационар для пациентов с хроническими гепатитами B, C и D. В этом же корпусе - реанимационный блок, две операционные, плюс лаборатория и кафедры медицинских вузов (МГМСУ им.Евдокимова, РНИМУ им.Пирогова, РУДН и др.)

Северные и южные корпуса - семиэтажные.

В северном корпусе разместили инфекционный акушерский блок с собственной реанимацией, неонатологией, малой операционной и мельцеровскими боксами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В южном корпусе - взрослые и детские инфекционные отделения, в том числе - для пациентов с особо опасными инфекциями. Здесь же - оториноларингологическое отделение, малая операционная, лаборатория и опять же мельцеровские боксы.

- Всего в клинике оборудованы 546 мельцеровских боксов, причем с возможностью расширения коечной мощности в 2 раза – до 1 028 коек, - рассказал главврач ИКБ №1 Игорь Тюрин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам врачей, мельцеровских боксов, которые обеспечивают такой уровень безопасности, как в этой больнице, нет даже в Европе.

- Мельцеровский бокс - это фактически система шлюзов. Пациент с улицы попадает сначала в предбоксник. Потом идет ванная и только потом - собственно смотровой бокс. Чтобы зайти в него со стороны больницы врач проходит через другой предбоксник. И дверь к пациенту не откроется, пока не будет закрыта дверь в больницу, - объяснил заведующий приемным отделением ИКБ №1 Дмитрий Иванников. - При этом в каждом боксе (всего их у нас 17, и 5 из них - для маломобильных граждан) - своя система вентиляции, свой приток воздуха, своя вытяжка. Они изолированы от основного отделения.

Обновленная "инфекционка" будет работать по новым стандартам: вместо бумажных медкарт - полная информация о пациенте в электронном виде ("Меньше рутины, быстрее осмотры", - говорят медики), никаких очередей, ведь не пациенты ходят к докторам, а врачи - к ним, а главное - все лечение сосредоточено в одном месте (и лаборатория здесь тоже своя), для оказания помощи пациентам используется современное оборудование.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Строительство уже окончено, сейчас ведутся пуско-наладочные работы. И через 2-3 месяца инфекционная больница уже откроется, - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

133 тыс. кв метров - площадь обновленной ИКБ №1

15 тыс. исследований в сутки способна проводить клиническая лаборатория

1 352 сотрудника будут работать в больнице, 390 из них - врачи и 630 - сотрудники среднего медперсонала

546 мельцеровских боксов оборудованы сейчас, их число можно увеличить вдвое - до 1 028