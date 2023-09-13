В Москве задержали мать, планирующую продавать жуткое видео с 12-летней дочерью

На юго-востоке Москвы задержали 41-летнюю женщину, которая совратила собственную дочь и заставляла ее сниматься в порно. Девочке всего 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы задержали 41-летнюю женщину, которая совратила собственную дочь и заставляла ее сниматься в порно. Девочке всего 12 лет.

- Шестиклассница случайно проговорилась об этих «играх» знакомым семьи, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - По ее словам, мама заставляла ее раздеваться и участвовать в разных «сценках». Причем весь процесс женщина сама снимала на телефон.

Неравнодушные взрослые сообщили о словах девочки в полицию. Когда стражи порядка задержали саму женщину, в ее мобильном телефоне действительно были обнаружены десятки порно-роликов с участием ее дочери.

Со слов соседей, семья считалась благополучной, хотя дочь москвичка воспитывала одна.

- Есть основания полагать, что ролики в течение нескольких месяцев снимали для последующей продажи на форумах педофилов, - сообщил источник.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (максимальный срок по статье - от 12 до 20 лет колонии, - Авт.) и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно» (от 8 до 15).

Идет расследование. Женщина на данный момент фигурирует в уголовном деле в качестве подозреваемой.