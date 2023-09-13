Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что детская областная больница в Красногорске заработает уже весной 2024-го

Фото: Заур Карамызов

В подмосковном Красногорске продолжается строительство детской областной больницы. 10-этажный корпус уже готов (сюда входить один подземный уровень и один технический), рабочие приступили к внутренней отделке помещений, фасада, настилу кровли, монтажу инженерных сетей. Также внутри уже устанавливают лифты, а вокруг полным ходом благоустраивают территорию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на данный момент объект готов уже на 75% и озвучил запланированные сроки его сдачи.

Напомним, первый камень в основание больницы Андрей Воробьёв заложил в 2021 году вместе с зампредом Правительства России Татьяной Голиковой и всемирноизвестным хирургом, Президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. На площади более 114 тысяч квадратных метров будут размещены 17 стационарных отделений, 13 операционных. Стационар больницы будут рассчитан на 420 койко-мест. А консультационно-диагностический центр - на 300 посещений в сутки.

- У нас в Подмосковье 1,7 млн ребятишек. И с каждым годом их число растет, поэтому тема качественной медицины для нас очень важна, - отмечает Андрей Воробьёв. - Спасибо Президенту, который поддержал проект строительства большого областного детского госпиталя в Красногорке. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями.

По словам губернатора, для детской областной больницы Подмосковье закупит более 6 тысяч единиц оборудования.

- Это и тяжелая диагностическая техника - МРТ (магнитно-резонансная томография), КТ (компьютерная томография), рентген-аппараты, и все необходимое медицинское - стоматология, эндоскопия, ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Из новейших технологий - система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации.

На данный момент строители работают в две смены.

- Планируем, что уже с весны следующего года по ОМС в госпитале смогут получать помощь дети со всей страны, ежегодно - почти 15 тысяч ребятишек, - рассказывает Андрей Воробьёв. - Мы уже подобрали более 400 врачей и порядка 470 человек среднего медперсонала.