Загрутдинов: В Даниловском районе Москвы готов жилой дом для новоселов реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юге столицы в Даниловском районе построен жилой дом для участников реновации. Его адрес - Дубининская улица, дом 69 А.

«Новостройка стала четвертой возведенной по программе реновации в Даниловском районе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Дом возвели по индивидуальному проекту».

КОНКРЕТНО

Новостройка из трёх монолитных секций выглядит так:

- фасад - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, с корзинами под кондиционеры;

- остекленные лоджии ;

- 311 квартир (однокомнатных – 100, двухкомнатных – 126, трехкомнатных – 85). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- лифты на 1000 кг и 400 кг с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду;

- на подземном этаже - парковка на 74 машино-места.

Все три секции дома выстроены в форме буквы «п». Благодаря этому придомовая территория превратилась в полузакрытое дворовое пространство.

Во время благоустройства и озеленения около дома разместили:

- детскую и спортивную площадки;

- места для отдыха взрослых;

- газоны, цветники, деревья и кустарники.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.