Загрутдинов: Для участников реновации в районе Хорошево-Мневники начали строить жилой дом

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Реновация продолжается во всех районах столицы. Один из них - Хорошево-Мневники. Жилой дом для участников программы начали возводить на улице Генерала Глаголева, земельный участок 92.

«Сейчас идет устройство котлована монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Дом будет полностью готов в 2024 году».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Дом из трех секций разной высоты с подземной автостоянкой будет таким:

- фасады - с кирпичной облицовкой двух цветов − светло-серого и коричневого, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 275 квартир (однокомнатных – 34, двухкомнатных – 207, трехкомнатных – 34). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- в каждой секции - лифты на 1000 кг с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Благодаря Г-образной форме дома получится уютный благоустроенный двор. В нем разместят:

- две площадки для детских игр;

- площадку для спортивных занятий;

- три зоны для тихого отдыха взрослых;

- газоны, цветники, деревья и кустарники.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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