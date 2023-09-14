«Каждый следующий этап начинается с чистого листа»: Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области

Фото: Константин Семенец

В подмосковном Красногорске Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области - на новый срок. Напомним, выборы состоялись 8-10 сентября и по их итогам действующий руководитель региона получил 83,68% голосов. (Явка в Подмосковье составила 60,53% от общего числа избирателей.

Торжественная церемония по традиции прошла в Доме Правительства Московской области. Ее гостями стали полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев, помощник Президента России Дмитрий Миронов, члены Совета Федерации, главы регионов ЦФО, члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, депутаты Госдумы и областного парламента, а также многие другие.

Андрей Воробьёв принес присягу и выступил с речью к жителям Московской области.

- Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую. И это, наверное, потому, что каждый следующий срок, каждый следующий этап начинается с чистого листа, - отметил губернатор. - Ты можешь быть вместе со своей командой большой молодец предыдущие 10 лет. У тебя, наверное, что-то получилось, как у каждого человека, что-то - предстоит реализовать. И вот эту ответственность, уверен, чувствую, не только я, но и все члены моей команды.

Андрей Воробьёв отметил, что успех любого большого дела - это всегда результаты работы большой команды, а не одного человека.

- В большой, сложной, растущей системе, которой является Подмосковье, нелепо думать, что кто-то отдельно взятый, даже самый талантливый, самый одаренный, может вдруг перевернуть то, что беспокоит 10 миллионов человек. Весь вопрос заключается в том, как вдохновить, как объединить всех нас, чтобы каждый на своем месте делал дело добросовестно, от души, самому себе доказал, что он хочет поменять тот или иной прекрасный уголок Подмосковья, и чтобы жители сказали, ты работаешь неплохо.

Губернатор отметил, что полученные голоса и высокая явка на выборах говорят о качестве позитивных перемен, которые чувствуют живущие в Подмосковье люди.

- Конечно, низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации. Сегодняшние технологии это позволяют. Но дальше - нужно больше. Я очень надеюсь, что каждый из нас, те, кто на местах (особенно сложная работа у глав), способен и, самое главное, горит этим желанием, воодушевлен на следующие достижения. Потому что лидерство, о котором мы говорили - это очень важная вещь, но не ради золотых медалей. Я думаю что, конечно, победа вдохновляет, но мне кажется, высшая оценка - это когда наши жители чувствуют, что изменилось то, что их беспокоит. Это все сделала команда, и оценка высокая, которую мы получили - это оценка команды.

Андрей Воробьёв поблагодарил людей, которые меняют жизнь региона к лучшему.

- Я благодарен нашим почетным жителям, которые находятся в разном, в том числе преклонном возрасте, но всегда с нами. Есть те, кто возглавляет ключевые направления: оборонные предприятия, экономику, образование, здравоохранение. Если каждый человек на своем месте свою лепту выносит, то это обеспечивает результат.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал депутатам Мособлдумы и спикеру регионального парламента Игорю Брынцалову, а также муниципальным депутатам.

- В зависимости от их активности, от их вовлеченности мы понимаем, что в первую очередь нужно изменить. Еще раз благодарен главам. Те, кто живет на земле, кто каждый день ходит на работу смело по улице и возвращается домой, разговаривая с людьми, безусловно, имеют информацию, которая позволяет оценивать, что в первую очередь мы должны менять.

Также Андрей Воробьёв обратился к представителям силовых ведомств, успешно работающих в Московской области.

- Я благодарен правоохранительному блоку. Это очень важный, серьезнейший элемент, работая совместно с которым ты можешь обеспечивать стабильность, безопасность и решение огромного количества вопросов. Все эти годы с первого дня мы находили способы, чтобы эти вопросы решать, сложные моменты обсуждать. Я всегда рассчитывал на вашу поддержку и рассчитываю в будущем.

Андрей Воробьёв поблагодарил за поддержку свою семью - супругу с детьми, а также друзей.

Губернатор Подмосковья напомнил и о вызовах времени, которые стоят не только перед регионом, но и страной.

- Сегодня наша страна объединилась вокруг нашего Президента. Все, что связано со специальной военной операцией, все Герои нуждаются с нашей стороны не только в поддержке их семей - это святое. Нуждаются, чтобы каждый человек тоже был на своей передовой - я так понимаю. Это не просто громкие слова. Я уверен, что каждый из нас разделяет это, и мы все хотим, чтобы наша страна была сильная, чтобы мы все объединились вокруг нашего Президента, который несет очень тяжелую, сложную ношу.

- Доверие жителей - бесценно, доверие Президента для нас, для Подмосковья, всегда имело определяющее значение. Потому что регулярные встречи, которые происходят, предполагают обсуждение сложных вопросов. Каждый из них требует серьезного осмысления, принятия решения на разных уровнях. Ни разу не было такого, чтобы наш Президент как-то не уделил внимание какому-то из вопросов: касаемо экологии или экономики - всего того, что принципиально важно для жизни человека. Я благодарен Правительству, с которым вся наша команда имеет возможность работать, благодарен Федеральному законодательному собранию.

В заключительной части встречи Андрей Воробьёв вспомнил напутствие одного из старших товарищей:

- Очень надеюсь, что когда бы мы ни выходили на эту или другую трибуну, на своем месте нам было бы не стыдно смотреть в глаза. Я, конечно, приветствую вас Владыка Ювеналий (митрополит Крутицкий и Коломенский, - Авт.), человека, который 44 года проработал в Подмосковье, и доктора Рошаля - героя нашего. Однажды мы с ним летели в Сергиев Посад, и Леонид Михайлович говорит: «Ты видишь, сколько у тебя в области домов? Ты должен понять, что в каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен, и если им будет тяжело, что ты обязательно окажешься рядом».