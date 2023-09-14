Загрутдинов: До конца 2024 года на ЗИЛе построят пожарное депо

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В столице продолжается создание необходимой для жителей инфраструктуры.

«По программе «Безопасный город» на территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство здания пожарного депо на 4 машино-места», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание появится на Автозаводской улице, владение 23. Полностью его планируют построить в 2024 году. В депо будет три надземных этажа, а также гараж на 4 пожарных автомобиля с отдельным боксом мойки и ремонтным боксом.

«В здании разместятся учебный класс, класс безопасности дорожного движения, восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки», – уточнил Загрутдинов.

Для машин обустроят два въезда. Рядом с депо появятся парковка для гостевого транспорта и тренировочная башня, в которой соорудят такие снаряды:

- полоса с препятствиями с резиновым покрытием длиной 50 метров;

- беговая дорожка с резиновым покрытием длиной 100 метров;

- учебный пожарный гидрант с подземным резервуаром;

- спортивная площадка.

Благодаря этому оснащению сотрудники подразделений пожарной охраны смогут прокачать свои навыки и повысить психологическую подготовку к возможным во время тушения пожаров ситуациям.

В начале этого года в районе Тропарево-Никулино введено в эксплуатацию здание пожарного депо. Оно располагается по адресу: улица Академика Анохина, владение 8. В составе депо построили трехэтажное здание с гаражом на пять пожарных машин. Кроме того, обустроена учебно-тренировочная башня высотой в четыре этажа. Общая площадь объекта составляет 3400 квадратных метров. На данный момент строится еще два пожарных депо: в поселке Северном (СВАО) и на улице Западной (ВАО)