Еще неделя бабьего лета: в Москву вернется 20-градусное тепло

Бабье лето уходить пока не планирует. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Москве в ближайшие дни изменится - но при этом не испортится! Прогнозы синоптиков очень оптимистичны. Бабье лето уходить пока не планирует.

- В пятницу местами может пройти небольшой дождь. Это связано с тем, что у нас произойдет смена одного антициклона на другой, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - За счет этого в субботу станет чуть прохладнее, чем в рабочие дни. Но зато и ночь на субботу окажется теплее - благодаря облакам, которые защитят землю от выхолаживания. В субботу и воскресенье будет сухо, в понедельник снова может собраться небольшой дождь. Грибники будут радоваться дождикам, ведь они дадут толчок для роста следующей порции грибов, особенно на западе Подмосковья. В целом же в выходные дни и в начале следующей недели температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Сильного похолодания в прогнозах пока нет.

Но! Это не значит, что не будет ночных заморозков. По расчетам Гидрометцентра России, в Подмосковье в ночь на воскресенье, 17 сентября, может подморозить до -2 градусов. Имейте это ввиду, если собираетесь в выходные на дачу или на природу. Днём отлично, а вот ночью без тёплой одежды не обойтись.

В столице до заморозков дело не дойдёт, воздух остынет до +3…+5 градусов, в центре города вообще не ниже +6…+8. В мегаполисе, по прогнозам центра «Фобос», воздух остынет ниже ноля не раньше октября. Хотя обычно первые осенние заморозки случаются 27 - 30 сентября.

С дневными температурами расклад такой:

- В пятницу, 15 сентября. +19…+21 градус,

- В субботу +17…+19. Пока у двух погожих антициклонов пересменка, в среднюю полосу прорвутся холодный воздух из Арктики.

- В воскресенье, 17 сентября, +18…+20 градусов,

- В понедельник, 18 сентября, вновь не выше +17…+19,

- Во вторник +18…+20,

- В среду, 20 сентября, +21…+23.