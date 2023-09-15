В Куркино реконструируют здание детской школы искусств имени Флиера

В столице продолжается обновление учебных заведений. В их числе и здание детской школы искусств имени Якова Владимировича Флиера в Куркино на северо-западе Москвы. Кирпичная двухэтажка находится на Родионовской улице, дом 16, корпус 3А. Ее построили в 1935 году. Общая площадь сооружения - более 490 квадратных метров.

«Сейчас ведётся подготовка конкурсной документации для определения проектировщика, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Проект будет разработан с применением технологий информационного моделирования».

Благодаря реконструкции будут созданы современные, комфортные и безопасные условия для дополнительного образования детей.

Кроме того, в Куркино строится учебный корпус школы № 1298 на Юровской улице, владение 99. В здании уже приступили к чистовой отделке. Полностью строение будет готово до конца этого года. В нём разместятся начальные классы, дошкольное отделение и консультативный психолого-педагогический центр.

Напомним, в столице при строительстве жилья формируется современная качественная городская среда, в которой создается пространство для комфортного проживания, отдыха и работы. Такой подход является важным направлением градостроительной политики. Трудно представить развитие города без возведения школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных сооружений.

«Сегодня наш департамент ведет строительство 92 объектов площадью более 1 миллиона квадратных метров, - рассказал Загрутдинов. - Сюда входят поликлиники по новому московскому стандарту, корпуса для городских больниц, современные школы и детские сады для всестороннего обучения и развитие детей, а также спортивные сооружения».