В столичном районе Ново-Переделкино появится здание для десяти судебных участков мировых судей

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Московский район Ново-Переделкино, расположенный за пределами МКАДа, продолжает активно развиваться. Для жителей прокладывают дополнительные дороги, строят спортивные, медицинские и промышленные сооружения, открывают новые школы и детские сады, расселяют дома по программе реновации. Параллельно создается и другая необходимая инфраструктура. В частности, в деревне Орлово возводится здание, в котором разместятся сразу 10 судебных участков мировых судей. Об этом сообщил руководитель Департамента строительств Москвы Рафик Загрутдинов.

«В нем полностью выполнено возведение монолитных конструкций, производятся отделочные работы, монтаж инженерного оборудования», - уточнил глава ведомства.

Семиэтажный корпус находится в удобном месте - недалеко от станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии, а также одноименной станции МЦД-4. Выделенный под него участок составляет площадь 0,8 гектара.

«Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года», - уточнил Загрутдинов.

Для посетителей и сотрудников здания будут работать 10 залов судебных заседаний и другие помещения. Известно, что здесь появятся несколько зон – судейская, конвойная и общественная. Корпус оснастят системами аудиовидеофиксации судебных заседаний и видео-конференц-связи, электронными киосками. Вокруг здания проведут благоустройство и озеленение. Рядом обустроят парковку на 32 машиноместа.