Загрутдинов: На востоке Москвы в Акулово построят дом по программе реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для участников реновации в поселке Акулово столичного района Восточный начали строить жилой дом. Для этого выделен земельный участок под номером 4.

«В здании завершен монтаж монолитных конструкций, ведется кладка наружных и внутренних стен, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Дом полностью будет готов в 2024 году».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Новостройка из двух смежных секций будет такой:

- фасады - с облицовкой керамогранитом натуральных оттенков и стеклофибробетонными панелями, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 102 квартиры (однокомнатных – 24, двухкомнатных – 65, трехкомнатных – 11, четырехкомнатные - 2). Из них для маломобильных жильцов - две, с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - для размещения социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- в каждой секции - лифты на 1000 кг и 630 кг с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

Во время благоустройства и озеленения около дома появятся:

- детская площадка с безопасным резиновым покрытием;

- площадка для спортивных занятий;

- зона для тихого отдыха взрослых;

- газоны, цветники, деревья и кустарники.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.