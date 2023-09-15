Загрутдинов: На востоке Москвы в Акулово построят дом по программе реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы
Для участников реновации в поселке Акулово столичного района Восточный начали строить жилой дом. Для этого выделен земельный участок под номером 4.
«В здании завершен монтаж монолитных конструкций, ведется кладка наружных и внутренних стен, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Дом полностью будет готов в 2024 году».
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
Новостройка из двух смежных секций будет такой:
- фасады - с облицовкой керамогранитом натуральных оттенков и стеклофибробетонными панелями, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 102 квартиры (однокомнатных – 24, двухкомнатных – 65, трехкомнатных – 11, четырехкомнатные - 2). Из них для маломобильных жильцов - две, с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилые первые этажи - для размещения социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры;
- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;
- в каждой секции - лифты на 1000 кг и 630 кг с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;
- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.
Во время благоустройства и озеленения около дома появятся:
- детская площадка с безопасным резиновым покрытием;
- площадка для спортивных занятий;
- зона для тихого отдыха взрослых;
- газоны, цветники, деревья и кустарники.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.
Подробнее о квартирах и домах для участников программы.