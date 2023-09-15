«Задачи, которые перед нами ставят жители»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв представил новый состав регионального правительства

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня выступил перед депутатами думы и вынес на согласование кадровый состав обновленного регионального правительства - должности вице-премьеров займут новые специалисты.

- Благодарю Игоря Юрьевича Брынцалова (спикера Мособлдумы, - Авт.), руководителей фракций, каждого из вас за активность на земле, - обратился к депутатам Андрей Воробьёв. - Она у нас заметная и дает возможность решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь, время и, самое главное, жители.

Губернатор поблагодарил депутатов регионального парламента за вовлеченность в эффективное сотрудничество разных ветвей власти.

Уверен, что в этом - залог успеха, - сказал губернатор. - Я здесь сегодня для того, чтобы представить свою команду, представителей исполнительной власти в ранге Вице-губернаторов и заместителей председателя Правительства. Хочу сделать акцент на трех позициях, которые предполагают изменения.

Так, на должность Вице-губернатора Московской области назначен Роман Каратаев, который прежде занимал пост зампреда подмосковного Правительства, был руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области.

- Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны, - сообщил Андрей Воробьёв. - Более того, огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности. И совместно с правоохранительным блоком мы эту работу будем продолжать.

Первым заместителем председателя Правительства Московской области губернатор назначил Максима Фомина, который ранее занимал должность зампреда. Теперь в списке вопросов, которые он будет курировать в Правительстве Подмосковья - архитектурная деятельность, градостроительство, жилищная политика, вопросы обманутых дольщиков.

- Перед этим блоком стоит новая, очень серьезная задача, - объяснил Андрей Воробьёв. - Мы с вами на протяжении 10 лет слышали и продолжаем слышать проблемы обманутых дольщиков. Это вопрос, который требовал огромных усилий, поддержки и Президента, и Правительства РФ. На федеральном уровне был создан специальный институт, который предполагает решение проблем дольщиков во всей стране. И на основании поручения нашего Президента мы должны этом году и достроить, и завершить выдачу выплат всем, кто пострадал в разные годы, в разных городах.

Губернатор напомнил, что на текущий момент в областном списке около 9 тысяч обманутых дольщиков. До конца октября текущего года все они должны получить ключи от новых квартир.

- Также на повестке реновация или комплексное развитие территорий. Здесь самое главное - обеспечить масштаб этих преобразований. Территориям, которые нуждаются в расселении аварийного, ветхого жилья, нужна стройка. Вот этой новой задачей будет заниматься Максим Александрович.

Наталья Масленкина (в прежнем правительстве области - министр экономики и финансов) на должности зампреда Московской области будет курировать не только подмосковное Минэкономики, но и два комитета - по ценам и тарифам, а также по конкурентной политике.

- Задача Натальи Александровны в рамках экономического блока - обеспечить максимальную эффективность взаимодействия всего, что связано с финансами, проведением торгов, а также экспертизой, - рассказал губернатор. - Мы всегда должны быть эффективны и рачительны, особенно сейчас. Очень важно объединить под этим финансово-экономическим блоком ресурсы, которые позволят нам обеспечить скорость реализуемых задач (стройка это или выполнение другой государственной или муниципальной программы).

Далее - утвержденный состав нового Правительства Московской области:

• Первый Вице-губернатор Московской области - Председатель Правительства Московской области Ильдар Габдрахманов;

• Вице-губернатор Московской области - руководитель Администрации Губернатора Московской области Александр Чупраков;

• Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков;

• Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин;

• Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина;

• Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова;

• Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин;

• Заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Нагорная;

• Заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов;

• Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик;

• Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что региональным депутатам крайне важно для продуктивной совместной работы сохранить партнерские отношения с Правительством Подмосковья.

- Это необходимо, если мы хотим, чтобы Московская область, как и прежде, двигалась вперед, чтобы жители видели позитивные перемены в своих городах, - сообщил спикер. - Только единой командой, действуя сообща и находя компромиссы, мы сможем осуществить все те наказы, которые собраны как депутатами в ходе избирательной кампании 2021 года, так и губернатором - в ходе прошедших выборов.