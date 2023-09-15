В Подмосковье прошел Первый съезд главных медицинских сестер

Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

В подмосковном Красногорске сегодня стартовал Первый съезд главных медсестер Московской области. Делегаты от больниц и поликлиник всех городских округов собрались в региональном Доме Правительства. В работе съезда также приняли участие министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова и другие специалисты.

- Сложно переоценить важность работы медицинской сестры. Именно они находятся рядом с пациентом в процессе лечения и выздоровления, - отметил в своей приветственной речи глава областного Минздрава Алексей Сапанюк. - Все мы понимаем ценность этой работы. В нашей системе здравоохранения трудится порядка 34 тысяч медицинских сестер. И сегодня действительно знаковое событие - мы проводим Первый съезд главных медицинских сестер региона.

По словам министра, основной задачей этого съезда является обмен опытом и лучшими практиками, которые можно было бы внедрять в медучреждения разных муниципалитетов.

- Этот год объявлен Президентом Годом педагога и наставника, и очень важно, чтобы опытные специалисты делились своими наработками и навыками с молодыми сотрудниками, становились их наставниками», - поприветствовал участников съезда Алексей Сапанюк.

Среди вопросов, которые обсуждали между собой медсестры - система внутреннего контроля качества, лекарственная безопасность, применение в работе первичного звена различных бережливых технологий.

К слову, съезд медицинских сестер был в том числе приурочен ко Всемирному дню безопасности пациента, который был учрежден в 2019 году и отмечается 17 сентября.

- День безопасности пациента проходит уже пятый раз в нашей стране, - рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. - Каждый год определяется тема. Например, в прошлом году - это безопасное применение лекарственных препаратов. И мы сегодня об этом говорили. В этом году - это вовлеченность пациентов в организацию лечебного процесса. То есть, как пациент должен ответственно относиться к своему здоровью.

Планируется, что съезд подмосковных главных медсестер станет ежегодным.

- Такие съезды очень важны, - подчеркнула Алла Самойлова, - так как именно медицинские сестры находятся в постоянном контакте с пациентом и играют колоссальную роль в процессе его выздоровления.