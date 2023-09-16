«Миром рулят технологии»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр цифрового развития Максут Шадаев открыли Международный чемпионат «Битва роботов»

Фото: Константин Семенец

В подмосковном Красногорске сегодня стартовал отборочный этап Международного чемпионата «Битва роботов». Московская область принимает профильные соревнования такого уровня впервые (сам чемпионат проводится уже в шестой раз). За право участия в финале сразятся 24 команды, представляющие не только России, но и другие страны - Турцию, Индию, Казахстан.

Старт чемпионату дали губернатор Подмосковья и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

- Сегодня в этом зале, на этом ринге будет много эмоций. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел - и детей, и умных, заботливых родителей, которые привели их сюда. Ну и, конечно, участников, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы познакомились с одаренными ребятами из разных уголков нашей страны. Из Турции, Индии приехали молодые, очень амбициозные команды, им тоже успехов. Миром рулят технологии.

Губернатор отметил, что приятно видеть команды, в которых на равных работают и молодые ребята, студенты, будущие специалисты, и опытные инженеры.

- Всем хочу пожалеть удачи! Мы и дальше будем поддерживать такие технологические, новаторские соревнования и применять все самое умное, потому что это делает нас, нашу страну сильнее.

Максут Шадаев отметил, что большой интерес к таким чемпионатам подтверждает и количество зрителей, которые приехали посмотреть на роботов и людей, которые их сделали и управляют ими.!

- 24 команды, 9 регионов нашей страны, а также 3 команды из других стран участвуют в первом отборочном цикле. Я думаю, нас ждет яркая битва, - сказал министр. - Спасибо большое Правительству Московской области, которое поддержало нашу инициативу, наш первый этап, предоставило отличную площадку, где мы все собрались. Думаю, что будет очень интересно, очень жарко. Хочу всем участникам пожелать победы и интересных битв.

Среди участников - команда ребят из филиала Российского технологического университета во Фрязино, которые на этом турнире представляют Московскую область. Их разработка - боевой робот RedHorn. Это мощный и очень устойчивый мини-танк весом более 100 килограммов, который развивает скорость до 10 километров в час. Причем, единственный из всех роботов чемпионата на гусеничной тяге. Остальные «машины» ездят на колесиках. Среди его специальных «боевых» навыков - приемы дзюдо и ниндзюцу (еще одно древнее японское боевое искусство). Турнир подмосковный робот начал с победы - в первом раунде (бои длятся 3 минуты) был побит робот из Москвы, разработка команды «Матадорс».

Капитан подмосковной команды Дмитрий Татаринов сообщил журналистам, что для всех ребят это первый чемпионат такого уровня.

- Проработали тактику, придерживались ее, заранее зная свои плюсы, учли все нюансы, - прокомментировал Дмитрий свою первую победу. - Результат мы видели только что.

К слову, сам молодой человек работает инженером-технологом на «Истоке» и в филиале РТУ МИРЭА во Фрязино - начальником отдела управления студенческими проектами.

Губернатор пожелал ребятам удачи:

- Сейчас прошла только первая битва. Турнир будет сложный. Машина у нас сильная, мы это видим. Инженерная мысль, технологии имеют здесь определяющее значение, ну и, конечно, навыки оператора.

Из квалификационного раунда «Битвы роботов» в Красногорске в полуфинал выйдут 16 команд. Он пройдет в Перми. Далее будет финал в Москве. Но решающие схватки - суперфинал - намечены на февраль-март 2024 года. Они состоятся в рамках первых «Игр будущего», которые примет Казань.