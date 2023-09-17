Девочка вся в папу: малышка альпака с ВДНХ засветилась на видео

У пары альпак появилась на свет чудесная девочка. Фото: пресс-служба ВДНХ

На «Городской ферме» ВДНХ - пополнение. У пары здешних альпак появилась на свет чудесная девочка. Как говорят специалисты, она пошла в папу.

«У новорожденной малышки, как и у ее отца Педро, черный окрас, - сообщают в пресс-службе ВДНХ. - В семье альпаков это уже третье потомство: год назад на свет появилась Шоколадка, еще раньше - Пако».

Имя малышке пока не придумали.

При этом сотрудники фермы отмечают, что роды прошли довольно штатно - умница Дося разродилась буквально за час. Вес «ребенка» при рождении - 4 килограмма, для альпак это норма. К радости специалистов, маленькая альпака совершенно не боится людей. Она быстро встала на ножки и никогда не стоит на месте, перемещаясь по «женскому» вольеру, где сейчас вместе с ней живут мама, старшая сестра и еще одна взрослая «тетя» по кличке Глаша.

«Около полугода она будет питаться молоком матери, но уже с первых дней присматривается к еде, которую дают старшим: к траве, сену, моркови и гранулированным кормам», - рассказали на ВДНХ.

Напомним, что «Городская ферма» на ВДНХ работает без выходных. Детям до 3 лет вход бесплатный. Льготникам предоставляется скидка в 50%. Обычный билет на посещение фермы по будням стоит 600 рублей, по выходным - 750.

Помимо весьма популярных у посетителей альпак на ферме живут африканские коровы зебу, северный олень, козочки, милые еноты и другие животные.