В Москву идёт рекордное тепло: Гидрометцентр обещает +26 градусов

Такая погода характерна для третьей декады августа, а не сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночь на воскресенье в средней полосе оказалась самой холодной с начала осени. В Московской области и соседних регионах - Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях - ударили первые заморозки. Чисто символические, -1…-2 градуса, но тем не менее. Природа недвусмысленно намекает, что холода уже близко.

Но при это даёт возможность насладиться солнечными и тёплыми днями бабьего лета. А оно в этом году, судя по всему, будет на удивление долгим.

- Похолодания в прогнозах пока нет, - порадовала читателей KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ее коллеги, синоптики центра «Фобос», считают, что погода будет радовать москвичей как минимум до 25 сентября. То есть всю ближайшую неделю, включая выходные.

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России:

В понедельник, 18 сентября, под утро +2…+7 градусов, днём +18…+20, местами возможен небольшой дождь.

Во вторник, 19 сентября, ночь тоже будет зябкой, +3…+8 градусов, днём потеплеет до +20…+22. Облаков на небе много, но обойдётся без осадков.

В среду, 20 сентября, даже теоретической опасности заморозков, как в начале недели, уже не будет. Воздух остынет до +7….+12 градусов. Днём +18…+20, в некоторых районах столицы и области могут пройти небольшие дожди.

В четверг, 21 сентября, вопреки календарю, станет ещё теплее. Ночью +9…+14, днём до +24, солнечно и сухо.

В пятницу, 22 сентября, бабье лето разгуляется до +26 градусов! И снова ясное небо и ни намёка на осенние дожди.

Такая погода характерна для третьей декады августа, а не сентября, подчёркивает аномалию научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура в конце недели будет выше климатической нормы на 5 - 6 градусов. А в пятницу даже на грани абсолютного рекорда для этой даты за все 140 лет метеонаблюдений. Пока максимум для 22 сентября +26,1 градуса. Рекорд держится всего 5 лет, он установлен в 2018 году.

Пока, кстати, сентябрь по средней температуре на полтора градуса теплее, чем обычно. А вот по дождям - точнее, по их отсутствию - готов побить все рекорды. С начала месяца столице досталось всего 4 мм осадков. При месячной норме 66 мм.