Жизнь в футуристическом стиле: в Москве построят новый ЖК параметрической архитектуры

Басманный район Москвы сегодня получил вторую жизнь благодаря созданию новых точек притяжения – учебных заведений, парков и центров культурной гравитации. На Яузе активно идет строительство кампуса МГТУ им. Баумана, в составе которого появятся инновационные лаборатории, стартап-хабы, библиотека, конгресс-центр и рекреационные пространства. На месте бывших промышленных предприятий открываются арт-кластеры, около м. «Бауманская» благоустраиваются улицы и появляются новые пешеходные маршруты. Мощный импульс к развитию получил и рынок жилья.

Самой яркой премьерой осени стал новый проект от ГК «Галс-Девелопмент», девелопера Группы ВТБ – жилой комплекс премиум-класса «Дом 56» с чистовой отделкой, расположенный на улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы. Его возведут в пешей доступности от станции метро «Бауманская», Сада им. Баумана и Лефортовского парка. Продажи откроются в октябре. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Три башни высотой в 20-23-27 этажей будут выполнены в футуристическом стиле с отсылкой к параметрической архитектуре, которую сегодня называют символом цифровой эпохи. Здания имеют скругленную форму с оптическим эффектом вращения вокруг своей оси. Фасады украсят металлическими пластинами в оттенках трех руд – никеля, меди и железа – так архитекторы бюро PRIDE обыграли легенду о происхождении названия Басманного района (по одной из версий, здесь жили басманники, которые занимались чеканкой по металлу). Динамичный образ башен дополнит эффектное остекление – все квартиры будут иметь окна в пол.

Всего в комплексе 510 квартир: есть как эргономичные студии 27-29 кв. м, так и просторные квартиры с 4 спальнями для большой семьи. Площадь самой большой резиденции – около 130 кв. метров. Для особо взыскательных имеются уникальные жилые форматы: резиденции с потолками 4 метра на верхних этажах, квартиры с личными террасами на 2 этаже и лоты с потолками высотой 4,6 метра на первом этаже.

Два корпуса будут иметь чистовую отделку премиум-класса в двух цветовых решениях: Smart White в белом оттенке и Casual Grey в светло-серых тонах. Один корпус будет предлагаться без отделки для покупателей, которые хотят выполнить индивидуальную планировку и дизайн-проект.

Три башни объединяет центральная входная группа, где обустроят лобби-гостиную с мягкими диванами и стойкой консьержа. Интерьер лобби от бюро HAAST будет активно насыщен живыми растениями и предметами декора. Из лобби к башням ведут две галереи с камерными «нишами» для уединенного отдыха. В центральной входной группе продуманы и другие функциональные зоны: велосипед или коляску можно оставить в просторной колясочной, для корреспонденции предусмотрена почтовая комната, а для детского досуга – оборудованный игровой клуб: доступ к нему есть только у жителей.

Во внутреннем дворе площадью 4000 кв. м будет создано приватное пространство в бионическом стиле с различными вариантами досуга детей и взрослых. В лаунж-зоне со скульптурной перголой можно отдохнуть и покачаться на качелях, маленькие жители оценят детские площадки с необычными игровыми элементами, а зону воркаут – любители активного образа жизни. В общественных зонах и внутреннем дворе обеспечат стабильное wi-fi-покрытие.

Для автомобилистов обустроят двухуровневый паркинг на 209 машин, там же разместятся кладовые помещения.

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