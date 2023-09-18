Церемония инаугурации мэра Москвы 18 сентября 2023 года: прямая онлайн-трансляция

В Москве проходит церемония инаугурации мэра. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В столичном концертном зале «Зарядье» 18 сентября 2023 года проходит церемония инаугурации мэра Москвы. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Напомним, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с результатом в 76,39%. В сегодняшней церемонии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в Москве настойчиво создается прогрессивная и комфортная среда, которая ощутимо опережает многие мировые столицы.