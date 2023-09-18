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Политика18 сентября 2023 9:00

Церемония инаугурации мэра Москвы 18 сентября 2023 года: прямая онлайн-трансляция

В Москве проходит церемония инаугурации мэра 18 сентября 2023
Источник:kp.ru
В Москве проходит церемония инаугурации мэра. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве проходит церемония инаугурации мэра. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В столичном концертном зале «Зарядье» 18 сентября 2023 года проходит церемония инаугурации мэра Москвы. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Напомним, что Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с результатом в 76,39%. В сегодняшней церемонии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в Москве настойчиво создается прогрессивная и комфортная среда, которая ощутимо опережает многие мировые столицы.

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