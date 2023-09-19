«Для нас принципиально важно развивать спорт»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о грантах для 30 лучших спортшкол

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Лучшие спортивные школы Подмосковья в этом году получат областные гранты. Специализированные учебные заведения и сейчас ежегодно рейтингуются (еще с 2017 года). Но теперь спортшколам из ТОП-30 будут выделять субсидии, из которых педагоги будут каждый месяц получать стимулирующие выплаты.

Об этом сегодня рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Лучшие из лучших школ будут выявляться по достижениям их воспитанников на различных соревнованиях - от областных до всероссийских и международных. В нынешний зачет пойдут медали, завоеванные в 2022 году.

- Для нас принципиально важно поддерживать и развивать в Подмосковье как любительский спорт, так и спорт высших достижений, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время.

Особое внимание в Подмосковье спортшколам и школам олимпийского резерва.

- Здесь с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта. Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью 30-ти лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты. В течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тысячи рублей, а для тренеров - до 10 тысяч.

Стоит отметить, что в Московской области сейчас действуют 125 спортивных школ. Они находятся в 49 городских округах. На данный момент в системе заняты более 21 тысяч спортсменов, с которыми занимаются с ними 829 тренеров. 1,6 тысяча воспитанников подмосковных спортшкол сейчас включены в сборные области по разным видам спорта. 309 ребята входят в сборные России. В 2022 году на счету спортсменов из Подмосковья две медали Зимней Олимпиады (серебро в прыжках на лыжах с трамплина и бронза во фристайле), а также 54 медали на чемпионатах мира. 540 наград разного достоинства на всероссийских Спартакиадах, чемпионатах и первенствах страны.

Самые высокие результаты в рейтинге 30 лучших спортшкол Подмосковья показали СШОР «Космос» (Подольск), СШОР «Комета» (Коломна), СШОР «Олимп» (Домодедово), СШОР им. Юрия Ляпкина (Балашиха), СШ «ЦДЮС» (Мытищи) и СШОР «Металлист» (Королев).