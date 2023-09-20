Загрутдинов: С начала программы реновации в Москве построены 264 дома

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Все больше участников реновации получают новые квартиры. С начала программы для них уже полностью готовы 264 дома. Их площадь - 3,7 миллиона квадратных метров. Подробнее об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Вечерней Москве».

«Больше всего новостроек появилось на юго-востоке Москвы - 42 здания, - отметил и. о. главы ведомства. - В работе еще более 400 объектов площадью почти восемь миллионов квадратных метров».

По его словам, из них некоторые еще строятся. Остальные - на стадии проектирования.

«Это огромный задел, - подчеркнул Загрутдинов. - Сейчас больше всего зданий возводится на востоке города - 53 дома».

Известно, что новоселье отпраздновали уже более 108 тысяч переселенцев. Напомним, программа обновления жилья в столице позволяет формировать современный облик городских кварталов. Для жизни создается благоприятная среда, которая включает в себя также благоустройство общественных пространств. Горожане получают не только комфортные квартиры, но и новые детские сады, школы, учреждения культуры, игровые и спортивные площадки.

«Планируем, что к концу 2025 года по программе реновации в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей, - сказал Загрутдинов. - Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин».

И. о. главы ведомства напомнил, что в результате создается город современного масштаба с учетом всех потребностей горожан.

«Сама программа - социальная, долгосрочная, рассчитанная до 2032 года включительно, - добавил Загрутдинов. - Она подкреплена финансовыми и рабочими ресурсами. А значит, нет сомнений, что ее выполним».