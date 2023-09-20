В Некрасовке построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Во многих районах город продолжает активно застраиваться жильем, создавая при этом и необходимую жителям инфраструктуру. В Некрасовке недалеко от Зенинского шоссе приступили к строительству детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену. Такое медицинское учреждение очень нужно тем, кто живет в районе.

«Сейчас проводятся подготовительные работы, обустройство стройплощадки и временных дорог, установка бытового городка», - сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «Вечерней Москве».

По его словам, амбулатория разместится на общей площади порядка 13 тысяч квадратных метров. Здание будут возводить по новому московскому стандарту оснащения поликлиник. Сюда входит в том числе и единое цветовое решение фасадов. Их облицуют алюминиевыми панелями. Этот экологичный материал отличает высокая прочность, износостойкость, влагозащита, неуязвимость в условиях перепадов температуры и агрессивного воздействия окружающей среды, повышенная звукоизоляция. При монтаже вентилируемых фасадов сюда добавятся еще утепляющие слои и воздушная прослойка. В результате существенно вырастет звукоизоляция помещений и защита от уличного шума.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

В пятиэтажном здании разместятся:

- детское отделение;

- взрослое отделение;

- травматологические пункты для взрослых и детей;

- отделение стоматологии;

- зоны комфортного ожидания с игровыми на всех этажах, где будут принимать пациентов;

- комнаты отдыха и психологической разгрузки для медицинских работников;

- кафе на первом этаже.

Чтобы потоки пациентов не пересекались, входы в отделения разделят. Благодаря понятной навигации обеспечат удобное зонирование помещений. Кабинеты врачей разместят так, чтобы около них меньше собирались очереди. Самые востребованные займут нижние этажи, а менее посещаемые и административные - верхние. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Рабочие места оснастят эргономичной мебелью. В поликлинике установят современное медицинское оборудование. Это позволит жителям района пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.