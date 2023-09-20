5 погибших, новые обвалы и 89-летний в закрытой квартире: Что происходит у дома в Балашихе, где взорвался газ

С жителями дома на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался бытовой газ, продолжают работать следователи Фото: Александр РОГОЗА

Громкоговоритель, висящий на ДК «Балашиха»:

- Для дачи показаний сотрудникам Следственного комитета приглашаются жители третьего подъезда... В 19:00 жителям дома номер 10 будет предоставлен ужин. На первом этаже работает психологическая помощь, справа у входа - пункт выдачи гуманитарной помощи...

С жителями дома на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался бытовой газ, продолжают работать следователи. Напомним, трагедия произошла утром, около 8:30. Плиты перекрытия и стены рухнули в квартирах сразу на трех этажах - с пятого по третий. МЧС сообщил о трех погибших жителях. Во время разбора завалов рухнуло еще несколько плит и погибли два спасателя...

По той картинке, которая есть сейчас, эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже Фото: Александр РОГОЗА

ВЕРСИИ

- По той картинке, которая есть сейчас, эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже, в которой жила пожилая женщина, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Ее сын вызван на допрос.

Сейчас у следствия есть несколько равнозначных версий. Среди них - неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов.

По словам жителей дома, последняя проверка оборудования проводилась в августе. Некоторым газовщики меняли прохудившиеся шланги.

- Проведены обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация. Допрашиваются их работники, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Фото: Александр РОГОЗА

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ «ОБРУШЕНИЯ»

Днем несколько раз появлялись сообщения о новых обрушениях. Однако это оказалось не совсем так.

- После того, как погибли сотрудники МЧС, разбор завалов был временно приостановлен. Специалисты еще раз проверили здание и выявили плиты, которые могут упасть при продолжении работ. Поэтому было принято решение о демонтаже нескольких плит, которые представляют угрозу, - рассказал KP.RU источник в экстренных службах. - То есть это контролируемый процесс.

Фото: Александр РОГОЗА

Позже эту информацию подтвердили и в МЧС.

Как сообщалось ранее, в ближайшие двое суток специалисты должны сделать заключение о состоянии здания. Пока же в квартиры начали пускать за вещами жителей двух крайних подъездов - первого и пятого. Разрешается войти в сопровождении сотрудников МЧС только на несколько минут - взять документы, деньги, ценные вещи.

Часть жильцов дома намерены временно перебраться к родным и знакомым. Остальным за счет города обещают снять гостиницы.

СПАСЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ

Местные жители рассказывают о двух чудесных спасениях.

На одной из верхних этажей оказалась заблокирована в квартире пожилая женщина. После взрыва несущие стены перекосило, двери некоторых квартир заклинило. Добраться к женщине со стороны лестницы в подъезде спасатели не смогли. Поэтому забрались по стреле крана...

А в первом подъезде нашли 89-летнего дедушку, который оказался заперт в квартире. Пенсионер Александр Егорович не видит и не слышит, ходит с трудом. Он ничего не знал про взрыв. Продолжал дремать на диване.

Родные приехали за ним лишь через несколько часов.

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