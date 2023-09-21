Мир маркетинга стремительно развивается, особенно в сфере рекламы

Я, как ведущий эксперт в маркетинге и управляющий партнер сервиса по маркировке рекламы, хочу поделиться с вами практическими советами по соблюдению данного закона и сделать ваш контент прозрачным для аудитории.

Что нужно маркировать:

• Социальные Медиа Публикации: Если ваш пост в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Telegram, Одноклассники и других, направлен на привлечение внимания к продукту или услуге, он должен быть помечен как "Реклама".

• Статичные Баннеры: Баннеры на вашем сайте или на сторонних ресурсах, созданные для привлечения клиентов, также требуют маркировки "Реклама".

• Видеоролики: Любой видеоролик, представляющий продукт или услугу и доступный для широкой аудитории, например, на YouTube, обязан быть помечен маркировкой "Реклама".

• Тизеры и Гиперссылки: Текстовые анонсы, тизеры и гиперссылки, которые могут направить на страницу с рекламным контентом, также подлежат маркировке.

• QR-коды: QR-коды, скрывающие рекламу (например, сканирование QR-кода на упаковке товара перенаправляет на рекламный ролик или акционную страницу), должны быть отмечены как "Реклама".

Пример: Представьте, что вы владеете интернет-магазином органических продуктов. Вы разместили пост во ВКонтакте в группе с условным названием «Веселый Садовод» и рассказывает о уникальных свойствах продукта, призывая к его покупке. Это реклама и она должна быть помечена соответствующим образом.

Исключения из маркировки:

• Email-рассылки: Реклама в email-рассылках не требует маркировки, если она предназначена только для вашей базы клиентов.

• Теле- и Радиопередачи: Если ваша реклама в интернете идентична оригинальным теле- или радиопередачам, она освобождается от обязательной маркировки.

• Социальная Реклама: Реклама, направленная на изменение поведения людей в социуме (например, охрана окружающей среды или соблюдение правил дорожного движения), также не подлежит маркировке.

Пример: Если вы отправляете рассылку с эксклюзивными предложениями и скидками только вашим постоянным клиентам, вам не нужно помечать ее как "Реклама".

Практические шаги по маркировке рекламы:

• Убедитесь, что обозначение "Реклама" является видимым и читаемым.

• Если вы размещаете рекламу от имени компании, укажите имя компании, ИНН и другие реквизиты.

• Перед запуском рекламной кампании, получите токен для маркировки.

• Обеспечьте контроль: Если вы сотрудничаете с посредниками или агентами, убедитесь, что они также следуют правилам маркировки.