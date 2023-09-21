Популяцию зайцев выводят из депрессии: в Москве в дикую природу выпустили более 200 русаков и беляков

Фотографии предоставлены департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Хотите верьте, хотите – нет, но популяция зайца в России... в депрессии. Да-да, это научный термин, который означает, что число животных снижается из-за того, что окружающая среда становится им враждебной.

- Началось это в 90-е, когда у многих появились собаки, в том числе, охотничьи. Число зайцев на территории Москвы резко уменьшилось. Сейчас против них работает сельское хозяйство: поля обрабатывают химикатами, от которых гибнут мыши. А вместе с ними зайцы – кормовая база у них похожая, - рассказал корреспонденту KP.RU начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Считается, что в неволе зайцы не размножаются. Ведь это животное дикое, пугливое, оно постоянно в движении. И жизнь в клетке для него – не норма. Но времена меняются, и в Москве вот уже второй год работает программа по увеличению популяции зайцев.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В программе участвует единственный в своем роде центр реабилитации «Дом зайца». Сотрудники и волонтеры, которые ухаживают там за животными, научились не только выхаживать раненых животных, но и стабильно получать потомство.

- Это очень трудно: во-первых, в период гона (то есть в период спаривания. Прим.автора) зайцы проявляют агрессию и даже могут травмировать друг друга. Во-вторых, даже если самка забеременела, плод может «рассосаться» от малейшего испуга. В-третьих, даже если она родила, не факт, что она будет выкармливать потомство. В природе зайчиха приходит к малышам 1-2 раза в сутки в одно и то же время в одно и то же место. Именно поэтому нельзя забирать зайчат, если вдруг вы их нашли где-то. В вольере же, когда малыши все время рядом, мать может просто забыть, кормила она их или нет. И не покормить, — объясняет руководитель Центра реабилитации диких животных «Дом зайца» Кристина Григорьева.

Впрочем, люди нашли подход к ушастым матерям. За лакомство они готовы выкармливать не только своих, но и чужих детей. С утра было двое, моргнула, а зайчат уже восемь. Зайчиха не откажется от «пришельцев», если ей дадут вкусняшку. Такая вот заячья психология.

Фотографии предоставлены департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Зайчата рождаются уже покрытыми шерстью, растут быстро, сил набираются буквально на глазах. И уже на 40-46 день чувствуют себя вполне уверенно – их можно выпускать в дикую природу.

На вопрос, не жалко ли их выпускать, в «Доме зайца» уверенно говорят: нет, их место — в дикой природе, им там привычнее и безопаснее, чем с людьми.

- Это нам кажется, что зайцы беззащитны, но это не так. Кролики – да, в дикой среде не выживут. А зайцы – это другой вид. Едва открывается переноска, пара минут – и вы их уже не увидите, - подтверждает Сергей Бурмистров. - Они сильные, легко находят себе еду даже зимой. Конечно, в холода мы зайцев на волю не выпускаем, им все же нужно время, чтобы адаптироваться и найти себе место в лесу. Но осенью условия для них вполне комфортные.

КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОПУЛЯЦИЯ В МОСКВЕ

В сентябре в ТиНАО выпустили 27 зайцев. «Выпускников» не чипируют, отслеживать их перемещения летом планируют по фотоловушкам, зимой – по следам на снегу. Конечно, персоналии так не разглядишь, но общее число русаков и беляков станет понятно.

Фотографии предоставлены департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы

- В прошлом году мы таким образом вырастили и выпустили в дикую природу 100 зайцев. В этом году – планировали 250, и план уже почти выполнен, - констатировал Сергей Бурмистров.

Зайцы по-прежнему остаются в Красной Книге Москвы, но если раньше в пределах МКАДа их было не сыскать днем с огнем, то теперь москвичи то и дело сообщают, что видели косых то в Серебряном бору, то в Битцевском леса. А недавно ушастого пришлось ловить и эвакуировать с ул.Профсоюзной, где он прожил почти месяц.

- Мы удивились, что его было не особенно сложно поймать. Оказалось, заяц болен. Вообще, как показывает практика, если заяц дается в руки человеку, то у него просто нет сил бежать, а значит, ему нужна помощь, — говорит Кристина Григорьева. — В городе им комфортно — здесь нет хищников и много еды, но и опасней, потому что человеческие бактерии и грибки для них опасны. И нет, зайцы не болеют коронавирусом. А вот бактериальной пневмонией, как заяц с Профсоюзной, — запросто. Но мы его пролечили и выпустили подальше от города, где ему безопаснее.

Сейчас у ушастых почти не осталось природных врагов. Специалисты говорят, что те же лисы предпочитают не гоняться за зайцами, которые могут развивать скорость до 50-60 км в час, а «столоваться»... в городе, где найти еду гораздо проще. Так что у русаков и беляков есть все шансы снова занять свою нишу в природе и чаще удивлять москвичей неожиданными встречами.