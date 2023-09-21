Москву ждут рекордно тёплые выходные: синоптики обещают +25 градусов

Нынешняя погода на 7 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам для финальной недели сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Невероятно тёплое бабье лето радует москвичей - и удивляет синоптиков температурными рекордами. Первый установлен в среду, воздух в столице прогрелся до +24,3 градуса. Прежний максимум для 20 сентября был всего на десятую долю градуса ниже, +24,2, и держался 86 лет, с 1937 года.

Но это только начало, еще два рекорда планируются в выходные! И в пятницу, и субботу, и в воскресенье Гидрометцентр России обещает +25 градусов, возможно даже выше. А это на грани самой сильной жары за все 140 лет метеонаблюдений для этих дат.

Рекорд для 23 сентября держится уже почти сто лет, с 1924 года, тогда осень порадовала жителей столицы температурой +25,4 градуса. Есть все шансы, что в субботу он будет перекрыт.

В воскреснье же сентябрьскому солнцу придется очень постараться, чтобы побить достижение 2015 года - восемь лет назад в этот день было +26,3 градуса.

Нынешняя погода на 7 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам для финальной недели сентября. Что ж, побольше бы таких прекрасных аномалий!

Кстати, сентябрь 2023 года не только удивительно тёплый, но и крайне сухой. С начала месяца в Московской области выпало всего от 2 до 10% осадков. Дождей не будет и в выходные. Горожанам хорошо, а в лесах Подмосковья увеличились пожарная опасность, предупреждают.в Московском метеобюро. И советуют грибникам и дачникам быть осторожными с огнем.

В начале следующей недели станет прохладнее - но для конца сентября все равно аномально тепло.

В понедельник, 25 сентября, +15…+20 градусов, пройдут короткие дожди. Во вторник и среду облачно, сухо, днём +21…+22 градуса. Бабье лето продолжается!