Серийному убийце кошек колонию заменили исправительными работами

Защита Олега Кривякова смогла добиться смягчения приговора в апелляционной инстанции. Фото: предоставлено волонтерами

Подъезжал к жилому дому на машине, доставал пистолет и при виде кошки открывал стрельбу на поражение. Хранил дома целый арсенал, который состоял из пневматических пистолетов, учебного револьвера, ножей, муляжа автомата. Имел судимость за наркотики и психическое заболевание, которое может появиться на фоне их длительного потребления. Утверждал, что убивал кошек и котов для того, чтобы защитить родные Черемушки от бешенства и коронавируса. Уголовное дело Олега Кривякова мало кого оставило равнодушным.

Имя обычного 32-летнего менеджера Олега Кривякова всплыло после череды убийств животных. Все получили травмы в одном районе – на ул.Гарибальди в ЮЗАО. Все травмы нанесены пулями.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА

Как рассказали местные жители, кошки в этом районе были легкой добычей. Все просто: людей они не болялись, ведь их кормили, лечили, стерилизовали и кастрировали, а потом находили им теплый дом и добрые ручки. В вдруг в декабре 2020 года один за другим животные начали погибать. Двоих удалось спасти. Трупики троих дворники быстро убрали с глаз долой. В итоге полиции удалось предъявить лишь одно тельце и двух пострадавших.

Когда возбудили уголовное дело, подняли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что они зафиксировали номер машины, из которой велась стрельба по кошкам. Так полиция пришла с обыском в дом к Олегу Кривякову. Обвинений в незаконном хранении оружия он избежал, потому что ни впевматика, ни учебный револьвер, ни ножи, лицензии не требуют.

Поэтому обвинение предъявили по двум статьям: жестокое обращение с животными и хулиганство (ведь он стрелял по кошкам возле подъезда жилого дома, и под пули могли попасть люди).

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Процесс наделал много шума: зоозащитники приходили в суд с плакатами "Сегодня убил животное, завтра – человека" и требовали для Кривякова самого сурового наказания. И хотя он заявил, что животых убивал... чтобы очистить район от бешенства и коронавируса, эксперты признали его вменяемым. А суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения (гособвинение просило пять лет лишения свободы).

Но даже этого наказания Олег Кривяков избежал. Наказание применяется, когда приговор вступает в законную силу. Это происходит либо если его не обжаловали, либо после заседаний суда апелляционной инстанции. Жалобу подали обе стороны: Кривяков считал, что его постигло слишком суровое наказание, зоозащитники – наоборот, что суд был излишне гуманен. В сентябре обе стороны встретились в апелляции. И результат получился неожиданный:

- Ему существенно смягчили наказание. Из обвинения убрали статью "Хулиганство", а за жестокое обращение с животными назначили полтора года исправительных работ, то есть чисто "символическое" наказание, - рассказал корреспонденту kp.ru адвокат, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен, который ратовал за права животных в этом процессе.

И хотя приговор теперь считается вступившим в законную силу, зоозащитники намерены и дальше бороться за справедливость. На сей раз в кассационной инстанции.

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