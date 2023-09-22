Гибкий ум – главный инструмент предпринимателя

В России растет число предприимчивых деловых женщин, готовых открыть свое дело. Однако не всегда все идет так гладко, как хотелось бы. И бывает, что руки опускаются, хотя достаточно буквально малости, чтобы предприятие не только выжило, но и со временем успешно развивалось и приносило прибыль. Просто о некоторых важных нюансах нужно знать изначально.

Надежда Панчурина, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка. Фото: Сергей Волков

В этом убеждена Надежда Панчурина, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка, которая поделилась своими профессиональными наблюдениями с участниками делового мероприятия. Спикер также напомнила собравшимся, что кризис может быть полезен, и объяснила, почему до 90% стартапов закрывается в первый год работы.

Оказывается, самая частая причина неудач – недостаточная финансовая грамотность предпринимателей. Но это препятствие преодолимо.

– Существует понятие юнит-экономики, – пояснила Надежда Панчурина. – Это оценка прибыльности одной единицы продукта. Перед тем, как запустить идею, нужно посчитать все возможные траты и прибавить еще до 20% на непредвиденные расходы: штрафы, ремонт техники, оплату складских помещений, возврата брака и проч. Причем расходы важно постоянно актуализировать. А многие начинающие предприниматели забывают даже постоянные расходы заложить в стоимость, причем делают попутно программы лояльности и скидки в попытке урвать кусок рынка через демпинг, как итог – выходят за пределы своей прибыли. Считайте! Обязательно все считайте!

– Следующим этапом нужно продумать упаковку продукта и каналы продвижения, – отмечает Надежда. – Упаковка должна быть прочной и качественной, чтобы в пути товар не повредился, не потерял свой вид. И чтобы в конечном итоге его не пришлось возвращать и терять на этом деньги. Лучше выбрать чуть более дорогого поставщика, но который наверняка отвечает за сохранность доставленного товара. Важно также позаботиться о том, чтобы на складе у вас всегда был товар.

Что касается продвижения, то аудиторию следует «разогреть» − правильно подготовить к восприятию нового продукта. На этом этапе нужно набраться терпения, поскольку он может длиться до полугода. Но при грамотном подходе, удачном преподнесении продукта, старания окупят себя.

Спикер отметила, что те, кто умеет анализировать ситуацию, смогли и в кризис увидеть для себя точки роста и возможности заработка. Они нашли новые логистические цепочки, способы импортозамещения, пути параллельного импорта. Это живой ум в действии. Возрос интерес к новым рынкам и валютам: юаням, лирам, рупиям. Все оказалось не так страшно. Конечно, успеху предшествовала тяжелая, скрупулезная работа, постоянный мониторинг рынка, изучение его спроса, конкурентной среды и корректного ценообразования. Кто смог обнаружить эти ниши и восполнить те или иные дефициты, правильно назначить цену, те выросли как на дрожжах. Вопреки своим демпингующим конкурентам, тем, кто «на всякий случай» занижал цену, не задумываясь заложить в нее собственные риски и таким образом подстраховаться. К слову, если заложить в цену немного больше, то не так уж это дорого обойдется в пересчете на единицу товара. Зато предприниматель может быть спокоен: у него образуется небольшая подушка безопасности. Допустим, человек не может просчитать все риски сам. В этом случае лучше спросить у тех, кто имеет за плечами успешный опыт в этом вопросе.

Не совершать ошибок своим клиентам МТС Банк помогает с помощью «коробочных решений» − наборов самых необходимых сервисов от проверенных партнеров, например, для ведения бизнеса на маркетплейсах. Предприниматель на специальных условиях может подключить сервисы для продвижения и рекламы, организации логистики, складского учета и т.д.

Спикер с удивлением отметила, что многие юрлица в России почему-то не используют систему быстрых платежей и кешбэков по карточкам, которые предоставляют почти все банки, а ведь таким образом можно ежемесячно возвращать себе от 50 тысяч рублей и выше и удержать бизнес в рабочем состоянии.

– Невероятно, но мы в банке наблюдаем, что многие предприниматели до сих пор не пользуются Системой быстрых платежей (СБП), хотя этот инструмент существует на рынке уже четыре года и помогает экономить на эквайринге, – отмечает Надежда. – Для малого бизнеса важно всегда искать пути экономии. Эти средства лучше пустить на развитие бизнеса, например, автоматизировать систему складского учета. Это снова про живой и гибкий ум, который обязательно стоит применять в предпринимательстве. Это ключевой инструмент накопления и прибыли!