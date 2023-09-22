Мосты - пешеходам!

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

Москва становится удобнее как для водителей, так и для пешеходов. При этом строятся не только новые дороги, но и мосты. Их оснащают лестницами с эскалаторами, пандусами или лифтами.

«До 2026 года по Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы планируется возвести семь пешеходных мостов, - сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. - На трех из них уже ведутся строительно-монтажные работы.

По его словам, красивые сооружения одновременно соединят районы города и станут для жителей местами притяжения. Дополнительные переправы экономят время при поездках и прогулках. К тому же благодаря своим необычным конструкциям некоторые современные мосты превращаются в настоящие арт-объекты. В городе пешеходные мосты могут стать достопримечательностью или важной отличительной чертой района. Как, например, Патриарший мост в районе Хамовники или Андреевский мост в районе парка имени Горького.

ЧЕРЕЗ НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН И РЕКУ ЯУЗА

Сегодня в столице строятся три моста для пешеходов. Один из них перекинут через Нагатинский затон. Его длина - 220 метров. Фишка сооружения - острые стальные мачты, украшенные подсветкой. Со стороны они похожи на сверкающую корону. Сам мост сделают в форме полумесяца. Соседняя станция «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро станет ближе для 45 тысяч местных жителей.

«Новый велопешеходный мост свяжет территорию транспортного узла «Нагатинский Затон» с жилым комплексом на противоположной стороне затона. Жители Нагатинской набережной, улиц Судостроительная, Корабельная и Речников смогут быстрее добираться до станции метро», - уточнил Рафик Загрутдинов.

Ещё один новый мост будет велопешеходным. Его проложат через реку Яуза около МГТУ имени Баумана. Маршрут длиной 300 метров пройдёт от Госпитальной набережной до Рубцовской набережной.

«Сооружение не только свяжет два берега с корпусами вуза и районы, но и станет зоной отдыха, - отметил Загрутдинов. - На нем появится амфитеатр и новая смотровая площадка над водой».

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Центр столицы пополнится пешеходным мостом через Водоотводной канал Москвы-реки. Он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Длина пролетного строения моста - 54 метра. В центре сооружения разместится изогнутая металлическая балка с подсветкой. Ее используют как разделительную полосу, а еще из нее получится удобная лавочка.

Накануне эту уникальную конструкцию доставили на место.

«Пролётное строение массой 235 тонн собрали в районе города Лыткарино Московской области и на двух баржах за 8 часов перевезли к острову Балчуг», - сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.

Специалисты уже установили конструкцию на заранее подготовленные опоры.

«Мост позволит создать пешеходные маршруты, проходящие вдоль Крымской и Якиманской набережных и западную стрелку острова между Водоотводным каналом и рекой Москвой, в районе бывшей территории кондитерской фабрики «Красный Октябрь», - пояснил Загрутдинов. - При этом он станет частью единого туристического маршрута от парка имени Горькогo и «Музеона» к Балчугу и «ГЭС-2».

Рядом с мостом обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала. На Болотной набережной появится пешеходная зона. Ее площадь - порядка 0,3 гектара.

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

ПЛАНЫ

Еще четыре моста сейчас проектируются. В их числе - два пешеходных моста в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062. Их длина - 115 и 150 метров. В планах - благоустройство четырех километров набережной и 21,6 гектара соседних территорий. Кроме мостов, здесь появятся 2,1 километра терренкуров, 6 павильонов, а также комплекс прибрежных сооружений - причал для водных аттракционов и проката водного транспорта, причал для сада водных растений.

«Благодаря новым мостам появится альтернативный пешеходный маршрут, который позволит сэкономить 30-40% времени жителям близлежащих комплексов, - уточнил глава ведомства. - Они смогут быстрее добираться до соседних офисов, торговых центров и станции метро «Технопарк».

Два других моста возведут на северо-западе столицы по проекту строительства транспортных развязок в Мневниковской пойме в районе примыкания к Северо-Западной хорде. Один из них пройдёт через Москву-реку на улицу Островная. Его длина - 500 метров. Он обеспечит пешеходную связку районов Хорошево-Мневники и Крылатское и новые прогулочные маршруты. Фишка сооружения - необычная форма в виде круглых наклонных арок-«ворот». Их выкрасят в красный цвет - фирменный оттенок новых мостов в Северо-Западном округе столицы.

Второй мост протянут через реку Москву в сторону парка Фили. Его длина - 400 метров. Он свяжет пешеходным маршрутом районы Хорошево-Мневники и Филевский парк и позволит создать дополнительные прогулочные трассы. Его конструкция напоминает нить, продетую в игольное ушко. Со стороны мост будет выглядеть невесомым.