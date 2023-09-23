Собачье спасение из очистного бассейна: любопытная дворняга едва не утонула, решив погулять по воде

Фото предоставлено ОПСО "СпасРезерв"

Гулять по воде на прошедшей неделе не получилось у любопытной дворняги. Собака спутала воду с газоном, прыгнула туда и чуть не утонула. Оно и понятно: ЧП произошло на очистных сооружениях, которые были буквально устланы эйхорнией. Вообще-то это водяной сорняк. Но ученые выяснили, что он очень эффективно очищает воду. Вот и запустили его в очистной бассейн на 43 км МКАДа. Кто ж знал, что зеленая поверхность обманет собаку.

Спасали дворнягу всем миром. Сначала вытащить ее пытались сотрудники «Мосводостока» один из них даже полез в воду, чтобы подсобить товарищам. Вместо благодарности псина попыталась тяпнуть своих спасителей за пальцы. Пришлось звонить спасателям.

К их приезду собака уже совсем обессилила и несколько раз уходила под воду. Но боевого пыла не растеряла и спасаться подобру-поздорову не собиралась.

Фото предоставлено ОПСО "СпасРезерв"

- Работу затрудняли еще несколько факторов: дно было буквально устлано илом, в нем увязали ноги. Эйхорния была буквально повсюду и сильно затрудняла движения. Да и гидрокостюмы не добавляли нам проворности. Зато от холодной воды защищали. А вот собака-то намерзлась, - рассказал корреспонденту KP.RU старший дежурный смены ОПСО «СпасРезерв» Сергей Иванов.

Тем не менее, когда спасатели подплыли к собаке, она клацнула в их сторону зубами и... поплыла от них куда подальше. Это при том, что ее голова уже еле-еле удерживалась над водой.

Фото предоставлено ОПСО "СпасРезерв"

Пришлось действовать хитростью: «пловчиху» оттеснили к борту, где на нее удалось набросить петлю. А это целое искусство, надо сказать. Совместными усилиями собаку вытащили-таки на берег (с учетом высоких и гладких бортов задача была ох, какая нелегкая).

После чего она, слегка пошатываясь, ошалевшая, уставшая, но по-прежнему дикая отряхнулась от воды и... сбежала от своих спасателей в ближайшую лесополосу.

Но люди остались не в обиде: главное, что дворнягу спасли.