Бабье лето не уходит: Октябрь в Москве будет необычайно тёплым

Октябрь 2023 в целом будет теплее климатических норм. И дождей тоже ожидается меньше, чем обычно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрь 2023 в столице самый сухой за 140 лет, констатируют синоптики. С начала месяца выпало всего 4,1 мм осадков, это лишь 6% от нормы. Скорее всего, будет побит рекорд, который держится уже больше 140 лет, с 1882 года. Тогда первый осенний месяц тоже обошелся почти без дождей, Москве досталось 7,9 мм влаги. На втором месте по дефициту осадков 2005 год, когда накапало 12 мм.

Станет ли нынешний сентябрь самым сухим в истории метеонаблюдений, станет ясно в понедельник, 25 сентября. Это единственный день до конца месяца, когда возможны небольшие дожди.

После необычайно тёплых выходных (и в субботу, и в воскресенье в столице могут быть установлены новые температурные рекорды) погоду слегка испортит холодный атмосферный фронт. Впрочем, испортит - это громко сказано, просто бабье лето нас избаловало.

В понедельник, по прогнозам Гидрометцентра России, +17…+19 градусов, облачно, с прояснениями, пройдет дождь (причем сильнее он будет ночью, днём если и соберётся, то небольшой). Отличная погода для концам сентября, но после +25 она покажется прохладной.

Во вторник, среду и четверг, 26 - 28 сентября, снова солнечно и без осадков, днем +19…+21 градус.

В пятницу осеннее солнце вновь разогреет воздух до +23 градусов. Такая же красота и в выходные, 30 сентября и 1 октября.

Нынешняя погода 6 - 7 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам, напоминают в центре «Фобос». В начале октября все же похолодает, на следующей неделе уже +14…+17 градусов, но по-прежнему без дождей.

По предварительным расчетам «Фобоса», октябрь 2023 в целом будет теплее климатических норм. И дождей тоже ожидается меньше, чем обычно.