Ударим роком по целлюлиту! Как похудеть на тренировке с барабанными палочками

За одну тренировку «сгорают» около 400 килокалорий. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Ах, я перед каждой тренировкой, как на свидание, собираюсь! - говорит преподаватель фитрока Яна Дюбакова, надувая красные губки.

Занятия она ведет с напарницей Еленой Жильниковой. Фитрокерши познакомились пару лет назад в фитнес-зале. Занимались джампингом (фитнес на спортивных батутах) и в спортивной тусовке узнали про новое направление. Фитрок придумала тренер Светлана Матюнина в ковидный локдаун.

- Первую тренировку мы не поняли, собственно, как и большинство новичков. Заглянули на вторую, чтобы утвердиться в мысли - это не наше. И пришли к совершенно противоположному выводу, - рассказывают девушки.

Новый фитнес комбинирует танцы и функциональный тренинг, то есть проработку мышц. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОТ АБОРИГЕНОВ БРАЗИЛИИ

Со стороны фитрокерская тренировка напоминает танцы: что-то среднее между хип-хопом и племенными плясками аборигенов джунглей. Из накрашенных уст тренеров то и дело вырываются выкрики:

- У-а! Чи-а! У-гх!

И народ на тренировке, поначалу скромный, минут через 20 занятия начинает аккомпанировать эмоциональными междометиями. Прообраз фитрока - танец бразильских индейцев - макулеле. Исполняется под «злой» барабанный ритм, в руках танцора - пара мачете.

Фитрок заменил клинки на барабанные палочки (из дерева, самые обычные), а там-там - на рок-музыку. Точнее поп-рок - у него нужный танцевальный ритм. Под дэт-метал или панк если и плясать, то только в ритуально-спиртном угаре. Поп-рок в основном иностранный. Из наших исполнителей яркий пример - группа «Звери».

- А еще зажигаем под «Король и Шут» - людей буквально рвет эта группа: у кого молодость бурная была, а кто-то в TikTok наслушался, когда началась новая волна популярности группы. За пределами зала ты можешь быть офисным планктоном, а здесь дать рок-концерт. И людям это нужно: пара палок в руке - и чувствуешь себя другим человеком, - объясняют тренеры.

Пока тепло, фитрок «вжаривали» в парках Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Приступаем к упражнениям. Яна и Лена выкручивают колонку на максимум, из динамиков раздается типичный прилизанный рок - солист на английском поет что-то про большую и светлую любовь. А мы уже настукиваем ритм палочками. Друг об дружку над головой, потом взмах коленом и клац-клац под ним. Шлеп по бедрам, снова руки вверх, в сторону, ноги шире, присел, подпрыгнул, наклон к ноге.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПАЛОЧКИ

Все это не бездумные танцы, а как и положено - смысл здесь физкультурного толка. Движения разрабатывали дипломированные спортивные методисты. Всего есть 12 танцев. Каждый длиной по 30 секунд. На разучивание комбинации уходит как раз одна песня - четыре-пять минут.

Тренер Елена во время «заминки»: финальная часть тренировки на которой растягивают мышцы и снимают напряжение. Фото: Андрей АБРАМОВ

12 танцев исполняют на занятиях три месяца. Затем, когда люди привыкают, пишут дюжину новых. Каждая комбинация на деле не что иное как «зашифрованный» комплекс упражнений: на ноги, пресс, мышцы спины или самомассаж. Когда мышцы забились, постукивания палочками по телу помогают скинуть напряжение.

- Барабанные палочки нужны для баланса, проработки чувства ритма, но главными образом - для отвлечения внимания занимающегося. Взяли их в руки, и тут же хочется побряцать друг об дружку, стукнуть об пол. И мы даем такую возможность! Только пока вы стучите, еще и приседаете или пресс качаете, - говорят рок-дамы.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Внутренний нытик, который в каждом спортивном неофите скулит первые тренировки «Зачем я сюда приперся!», действительно замолкает, пока дубасишь палочкам об асфальт.

- Их постоянно ломают, и это даже круто! Лучше у нас деструктивные эмоции выплеснуть, чем прийти домой уставшим после работы и на ребенка накричать или с прохожим поругаться.

За тренировку сгорает 400 калорий. Конечно, это не рекорд и наверстывается одной плиткой шоколада. Но на фитроке прорабатываются мышцы и тренируется выносливость. Это может быть важнее улетучивающихся килограммов, которые эффективнее убирать правильным питанием в сочетании с таким фитнесом.