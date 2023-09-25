Адаптивная физкультура и дефектологи: В Подмосковье развивают проект ранней помощи детям-инвалидам в возрасте до 3 лет

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

И специалисты, и родители деток, которые родились с ограниченными возможностями здоровья, прекрасно знают: чем раньше выявить недуг и начать реабилитацию, тем выше шанс минимизировать проблемы во взрослом возрасте. Поэтому в Московской области с нынешнего 2023 года реализуется проект ранней помощи таким деткам и их семьям. Он персонально направлен на поддержку малышей с самого рождения и до 3-летнего возраста.

- Уже 100 малышей получили раннюю помощь в социальных центрах Подмосковья, - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. - Такая поддержка с самых ранних стадий во многих случаях позволяет минимизировать осложнения заболеваний и учит родителей правильному уходу и пониманию своих деток.

На данный момент многие семьи, которые воспитывают детей с различными заболеваниями, не знают, что подобная программа уже запущена. Поэтому социальные работники связываются с родителями и предлагают свою помощь. Если этого по какой-то причине пока не произошло, заявление можно подать самостоятельно через портал госуслуг Московской области.

Специалисты работают с маленькими пациентами на базе Комплексных центров Подмосковья. (Таких сейчас более 40, они имеются практически во всех городских округах области). Среди доступных опций - массаж, адаптивная физкультура, тренажеры, занятия с дефектологом. Кроме того, ребятишек также можно приводить в коррекционные и развивающие группы. Такие занятия с несколькими детьми во многих случаях крайне необходимы для из социализации и мотивации.

С августа текущего года двум подмосковным министерствам - Минсоцразвитию и Минздраву - благодаря развитию «цифры» удалось синхронизировать свою работу в этом направлении. Теперь социальные работники автоматически получают информацию о маленьких пациентах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.