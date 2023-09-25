Бесплатная диспансеризация и прививка от гриппа в Москве в 2023 году: Куда приходить, что для этого нужно

Медицинские павильоны можно найти в 46 местах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павильоны для экспресс-диспансеризации «Здоровая Москва» открыты до 30 сентября включительно. При хорошей погоде прием жителей могут продлить и на начало октября. В любом случае до закрытия павильонов не меньше недели, чтобы успеть провериться без долгого ожидания врача и без предварительной записи. Кроме того, в городе работают и мобильные пункты вакцинации от гриппа - около станций метро, МЦК, МЦД и в ГУМе. Рассказываем, куда приходить и чем там помогут.

АНАЛИЗЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ - ЗА ЧАС

Медицинские павильоны можно найти в 46 местах (полный список).

С собой захватите:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;

- московский медицинский полис. Если его нет, достаточно и прикрепления к районной поликлинике.

В павильоне после заполнения анкеты с данными о здоровье проведут более 11 исследований и анализов. Среди них, кроме стандартной проверки крови, давления, ЭКГ, еще оценят уровень холестерина и сахара (глюкоза), сделают маммографию для женщин и анализ на простат-специфический антиген (ПСА) для мужчин от 40 лет и старше (полный список на сайте департамента здравоохранения Москвы - mosgorzdrav.ru/zm). Весь медосмотр займет примерно от 40 минут до 1 часа.

Полученные результаты автоматически впишут в вашу онлайн-медкарту. На месте также проведут консультацию врача-терапевта. При необходимости направят на дальнейшее обследование по назначению специалиста.

Павильоны ведут прием без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. А после их окончательного закрытия прикрепленные к городским поликлиникам горожане, как и прежде, могут пройти там диспансеризацию. Это можно сделать по предварительной записи через онлайн-сервисы, выбрав пункт «Диспансеризация» в разделе «Запись на прием к врачу»:

- на портале mos.ru;

- на сайте emias.info;

- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

УКОЛ ОТ СЕЗОННОЙ БОЛЯЧКИ

По традиции накануне сезона простуд в некоторых районах столицы появляются мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они размещаются в машинах скорой помощи, оснащенных всем необходимым для медосмотра перед прививкой, хранения и транспортировки вакцин. Как и в прошлые годы, в этот раз препаратов три - «Совигрипп», «Ультрикс» и «Гриппол».

«Вакцины разрабатываются именно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены в этом сезоне, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. - Поэтому естественный иммунитет, сформировавшийся к прошлогодним штаммам гриппа, не защищает от новых мутаций вируса. Прививку важно делать ежегодно. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения гриппа у вакцинированных».

Внимание!

Прививку от гриппа в мобильных пунктах делают москвичам и гостям столицы. Для этого нужно принести с собой паспорт РФ и полис ОМС. Вся процедура занимает около 15 минут.

Бесплатно можно уколоться в любом удобном месте без записи:

1. В прививочных пунктах городских поликлиник по месту прикрепления - в часы их работы. Адреса и график приема - на сайте департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru в разделе «Медицинские организации»).

2. В центре вакцинации в ГУМе - ежедневно с 10.00 до 21.00 (Красная пл., д. 3).

3. В одном из 16 мобильных пунктов вакцинации около некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций: пн. - пт. - с 8.00 до 20.00, сб. - с 9.00 до 18.00, вск. - с 9.00 до 16.00. Они находятся по таким адресам:

Центральный округ

пл. Курского вокзала, ст. м. «Курская»

Северный округ

Около ст. м. «Речной вокзал» и «ЦСКА»

Северо-Восточный округ

Около ст. м. «Медведково» и «ВДНХ»

Восточный округ

Около ст. м. «Щелковская», «Семеновская» и «Новогиреево»

Юго-Восточный округ

Около ст. м. «Выхино» и «Некрасовка»

Южный округ

Около ст. м. «Домодедовская»

Юго-Западный округ

Около МЦК Площадь Гагарина

Западный округ

Около ст. м. «Молодежная»

Северо-Западный округ

Около ст. м. «Планерная»

Зеленоград

Около МЦД-3 Зеленоград - Крюково

Новая Москва

Около МЦД-2 Щербинка