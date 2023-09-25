В Омске запущено самое современное производство топлива

Фото: Андрей Шавин

Новый комплекс, запущенный на Омском нефтеперерабатывающем заводе, для выпуска бензина, дизельного топлива и авиационного керосина будет ежегодно перерабатывать почти 9 млн тонн нефти. Производство оборудовано современной системой цифрового управления. Поэтому комплекс может работать в различных режимах и, в зависимости от сезонного спроса, гибко регулировать производство.

Благодаря научным решениям новый комплекс заменил сразу шесть установок предыдущего поколения. Инвестиции «Газпром нефти» в реализацию проекта превысили 66 млрд рублей.

«Мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива», – заявил во время торжественного запуска нового производства министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

В строительстве сибирского комплекса участвовали ведущие российские изготовители и поставщики высокотехнологичного оборудования, цифровых систем, строительных материалов, в том числе из Омской области. Экологические параметры производства контролируют роботы-датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха. Все данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор.

«Мы последовательно продолжаем масштабную модернизацию наших нефтеперерабатывающих активов в Омске и Москве, совокупный объем инвестиций в обновление предприятий уже приблизился к 1 трлн рублей. Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве — одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире. Они обеспечивают экологичное производство качественного топлива для стабильных поставок в российские регионы», – прокомментировал масштабную программу обновления производственных мощностей генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Модернизация Омского НПЗ продолжается с 2008 года. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в реализацию программы достигнет к 2025 году полутриллиона рублей. В результате применения современных технологий предприятие повысило глубину переработки нефти почти до 100 %. А вот негативное воздействие производства на окружающую среду при этом сокращено на 40 %. К 2025 году оно будет снижено еще на четверть.