Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: Область досрочно завершает программу по переселению из аварийного жилья Фото: АНТОН ЧЕРНОВ/Пресс-служба губернатора Московской области

Московская область планирует до конца текущего года завершить первый этап программы по переселению граждан из аварийных домов. До конца текущего года эта проблема будет решена для 12 оставшихся тысяч человек.

О темпах реализации этой программы, ставшей частью нацпроекта «Жилье и городская среда», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поговорил с руководителями профильных министерств и главами городских округов.

- Тема расселения аварийного жилья касается десятков тысяч человек, - напомнил Андрей Воробьёв. - В этом году мы одну программу заканчиваем, вторую начинаем. Важно не допускать срывов. Все, что касается современных трансформаций в части удобного получения сертификата на покупку жилья, мы должны смело использовать, расширять эту практику. Ключевым здесь является диалог, общение с жителями.

Губернатор отметил, что участвующие в программе жители Московской области должны получать всю необходимую информацию, куда они переезжают, куда и в какие условия.

- А наши главы - разъяснять [жителям] нюансы, информировать о той или иной стройке, которая идет, как правило, в уже заселенных микрорайонах. Ветхое жилье также нуждается в форсированном расселении. И от скорости реализации этой программы зависит, соответственно, качество жизни огромного количества семей.

Изначально сообщалось, что первый этап расселения аварийного жилья будет завершен в 2025 году. Но по факту процесс проходит с опережением графика. За в 2019-2025 годах подмосковные власти планировали расселить около 383 тысяч квадратных метров «аварийки» - 24 тысячи человек в городских 39 округах. Сегодня решены проблемы уже 12 тысяч жителей (189 тыс. м²). Для завершения первого этапа необходимо переселить примерно столько же.

- У нас используется четыре способа переселения - где строительство домов завершено и идет оформление документов (почти 11 тыс. м²), строящиеся дома (147 тыс. м²), покупка готового жилья (18 тыс. м²), также расселение осуществляет застройщик, - доложил Андрею Воробьёву министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. - Мы завершили строительство трех домов (поселок Туголесский Бор и город Рошаль в городском округе Шатура, а также в Высоковске городского округа Клин, - Авт.). До конца ноября туда вполне реально переселить граждан - выдать им квартиры.

Еще в 32 домах, которые пойдут под расселение «аварийщиков», уже завершаются строительные работы. К слову, заказчиками 27 из этих многоэтажек являются городские округа, а еще в пяти домах квартиры покупаются непосредственно у застройщика.

Второй этап касается жителей домов, которые получили статус аварийных до 1 января 2022 года. Он (этап) стартует с 1 января будущего 2024 года и затронет около 22 тысяч человек (348,4 тыс. м² в 42 городских округах). Довольно большая часть участников этапа попросили выдать им сертификаты на приобретение квартир. Это один из инструментов решения проблемы расселения.

- Мы видим потенциал сертификата - сейчас это порядка 20% от общего объема расселяемого аварийного фонда, - сообщил Владимир Локтев. - Предлагаем покупать 1 м² жилья по цене 130 тыс. рублей (не менее 33 м²). Гражданам необходимо принять решение о возможности реализации сертификата с 1 января до 1 июня 2024 года. Приобрести квартиру можно будет на территории любого городского округа Московской области в течение 12 месяцев с момента выдачи сертификата. Кроме того, уже подобрали участки под строительство домов под переселение. Приступаем к работам в июле - сентябре 2024 года после завершения торгов и проектирования.