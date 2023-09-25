Фото пр­есс-службы губернато­ра и правительства Московской области

Развитие дошкольного образования в Московской области стало одной из тем традиционного еженедельного совещания губернатор Андрея Воробьёва с региональными министрами и главами городских округов. Губернатор отметил, что до конца нынешнего года в Подмосковье будут открыты в общей сложности 48 детских садов. Часть из них построил регион. Часть - частные предприниматели.

- Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению, - сказал Андрей Воробьёв. - Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3 лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией - это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни.

Губернатор напомнил, что в области два года назад начали внедрять новый стандарт дошкольного образования «Предшкола». Сначала его опробовали на нескольких пилотных «детсадах», а затем начали распространять этот опыт на всю территорию Подмосковья. Суть стандарта - планомерно подготовить малыша к переходу из детского сада в школу, чтобы новые требования (длительность уроков, наличие домашнего задания и прочее) не стали для ребенка стрессом.

- Здесь важны и новые методики, и современное оборудование, ну и, конечно, особое внимание уделяем взаимодействию со школой - не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов, - доложил губернатору министр образования Московской области Илья Бронштейн. - Они проводят совместные мероприятия в рамках единого календаря образовательных событий. Наиболее активное участие в пилотировании проекта приняли городские округа Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь.

Уже в октябре первых воспитателей направят на курсы повышения квалификации. Они будут проходить на базе Гимназии имени Евгения Примакова в Одинцове. Илья Бронштейн отметил, что детсад при гимназии является одним из лидеров этого нового проекта.

- У всех команд муниципальных детсадов будет возможность ознакомиться с передовыми методиками, - сообщил министр.

С начала 2023 года в Московской области заработали уже 32 новых детсада, в которые теперь ходят около 8,3 тысяч ребят. До конца декабря планируется открыть еще 16 дошкольных учреждений. 3 из них находятся в Одинцовском городском округе. По 2 - в Люберцах и Ленинском г.о. По одному - Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском городском округе, Химках, Мытищах и Серпухове.

- Благодаря строительству детсадов нам удалось существенно снизить количество детей в очередях, - отметил Илья Бронштейн. - В регионе работает тепловая карта по очередности и загрузке детсадов. Помимо строительства есть 3 основных решения, которые мы применяем точечно, находя определенные рычаги напряженности. Уплотняем существующие группы, что вызывает определенный дискомфорт, но, в то же время, позволяет обеспечить эффективную и полноценную работу дошкольного учреждения. Продолжаем программу «Палисадики», где у нас 5,8 тыс. мест, куда может быть зачислен ребенок, ожидая место в детсаду. Кроме того, в регионе открыто 2,2 тыс. дошкольных групп на базе школ.