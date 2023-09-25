Мэр Москвы и генеральный прокурор РФ открыли Всероссийские соревнования по стрельбе из лука

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В олимпийском комплексе «Лужники» с 25 по 28 сентября пройдут II Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора Российской Федерации. Сегодня, 25 сентября, в церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«В Москве проходит много соревнований, и в год – порядка 70 мероприятий, посвященных стрельбе из лука, - сказал Собянин перед стартом состязаний в «Лужниках». - Но замечательная традиция, которая родилась недавно, – это соревнования на Кубок генерального прокурора, конечно, занимает особое место».

Мэр поблагодарил Игоря Краснова за организацию соревнований и напутствовал спортсменов, приехавших в столицу со всей страны.

«Конечно, многие из вас будут чемпионами, победителями, но все, кто занимается стрельбой из лука, уже победили – победили в том, что они стремятся к цели, что они меткие, точные и сильные», - отметил Собянин.

Генеральный прокурор высказал надежду, что благодаря соревнованиям появится еще больше поклонников этого вида спорта.

«Хотел бы вам пожелать правильных направлений, удачи, и чтобы рука не дрогнула, - обратился Краснов к спортсменам. - Победят сильнейшие».

За медали будут бороться 400 атлетов – юноши и девушки в возрасте до 18 лет, юниоры и юниорки в возрасте до 21 года. Они представляют 41 регион России. Личные и командные соревнования проводятся в двух дисциплинах – «классический лук» и «блочный лук». При этом спортсмены выйдут на дистанции 70, 60 и 50 метров. В ближайшие четыре дня будет разыграно 32 комплекта наград.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, стрельбой из лука в столице сегодня занимаются более 5 тысяч детей и взрослых. В городе для таких тренировок обустроены 35 спортивных зон.