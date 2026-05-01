Рабочие магии

Премию получили кастинг-директоры, художники-постановщики, гримеры, каскадеры и другие специалисты. Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

Пока зрители спорят об игре актеров и задумке режиссера, в титрах мелькают десятки, а то и сотни других имен. Теперь у этих людей собственный праздник. В Москве прошла церемония вручения первой премии «ЦЕХ. За кадром». Награды получили те, кто обычно остается в тени славы: каскадеры, художники по костюму, гримеры, консультанты и даже специалисты по сценам с животными.

Площадкой для торжества стала Киностудия им. М. Горького.

СТИМУЛ ДЛЯ РОСТА

«На мой взгляд, для киносообщества эта премия значит признание для тех профессий, которые, на самом деле, играют важнейшую роль в киноиндустрии, но очень редко бывают отмечены, — отметила глава студии Юлиана Слащева. — Потому что какими бы ни были талантливыми продюсер, режиссер, актеры, киноиндустрии не сложилось бы, если бы не было всех тех людей, которые сегодня здесь».

Причем, вручение премии станет ежегодной традицией.

Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов подчеркнул: создание премии напрямую связано с решением кадрового вопроса.

«Развитие премии связано прежде всего с кадровым потенциалом отечественной киноиндустрии. Мы знаем, что в отрасли, которая связана с производством видеоконтента, анимации и игр, общая нехватка кадров примерно 25 000 человек. И такие премии, как «ЦЕХ», подсвечивают необходимость развития образования и формирования заказа на эти специальности в киноотрасли. Это действительно важно: не только фиксировать премии, достижения, которые уже есть, но и создавать пример для тех, кто будет учиться, для тех, кто пойдет в эти профессии. А это профессии, которые часто находятся за кадром, но от них зависит то, как будет выглядеть кино», — поделился Прокопов.

Он добавил, что порядка 50–60 % представленных на конкурс проектов были сняты при поддержке «Москино». Каждую картину оценивала обширная группа экспертов — для анализа качества кинокартин привлекли более 50 специалистов.

Своим видением роли премии поделилась и Юлиана Слащева: «Если говорить о молодых, то я убеждена в том, что подобные премии привлекают молодежь в кино ровно в те профессии, которые не на виду, незаметны, но очень нужны для того, чтобы наша киноотрасль дальше росла. Для этого эта премия была сделана».

ПУШКИН – ЯВНЫЙ ЛИДЕР

Лидером по числу побед стал фильм «Пророк. История Александра Пушкина». За художественную часть отметили Алексея Падерина и Сергея Зайкова, за сложный исторический грим премию забрали Валерий Никулин и Юлия Фазлетдинова, а в категории «лучший консультант/эксперт» победила Галина Седова.

В костюмерном цехе отличилась Ульяна Полянская. Она шила наряды для «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Кстати, за работу с четвероногими и хвостатыми артистами в том же фильме приз получила Александра Степанова (номинация «Цех постановщиков сцен с животными»).

Лучшим звукорежиссером признали Бориса Войта («Лермонтов»), а осветителем — Сергея Борисова («Красный шелк»). Каскадерский цех прославил Антон Смекалкин («В списках не значился»), а мастер монтажа Анастасия Марчукова — за ленту «Здесь был Юра».

Дарья Рашеева получила награду за лучший кастинг («Лермонтов»), Мария Зайковская — за компьютерную графику («Горыныч»), а Наталья Алексеева — за реквизит («Первый на Олимпе»).

Специальный приз — «За целеустремленность и слаженность действий всех команд, благодаря которым фильм обрел свой неповторимый облик» — вручили съемочной группе картины «Алиса в Стране чудес».