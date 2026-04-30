Собянин открыл новое здание картинной галереи Василия Нестеренко

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 30 апреля, новое здание картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко на Бутырской улице. Напомним, до сих пор музей занимал небольшую площадь в «Домике Чехова» на улице Малая Дмитровка. Теперь у галереи появился свой просторный дом - в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира.

«Василий Игоревич Нестеренко – один из самых замечательных художников нашей современности, один из лучших народных художников России, - сказал Собянин на церемонии открытия. - Его картины посвящены разным эпохам: битве за Севастополь, смутному времени. Ряд других исторических картин посвящены нашей православной церкви. Картины, посвященные СВО».

КОНКРЕТНО

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко появилась в столице в 2000 году. В ее фонде насчитывается 87 музейных предметов.

На четырех этажах с одним подземным уровнем в новом здании разместили:

- основную экспозицию в восьми больших залах;

- шесть малых залов для сменных выставок и культурных мероприятий;

- фондохранилище;

- реставрационные мастерские;

- кафе, а также административно-хозяйственные службы.

Единовременно галерея может принять до 400 человек. Ожидается, что сюда смогут приходить свыше 50 тысяч посетителей в год.

Кроме выставок, в здании будут проходить лекции, квесты, концерты, спектакли и другие события.

Среди работ, которые сейчас могут увидеть здесь москвичи и туристы:

- «Мы – русские, с нами Бог!» – полотна, посвящённые военной истории;

- «Мир и война» – Великая Отечественная война, операция в Сирии и СВО;

- «О, русская земля!» – картины, посвященные Центральной России, её истории, культуре, природе и национальным традициям;

- «Не нам, не нам, но имени Твоему…!» – посвящён храмам, расписанным В.И. Нестеренко, в числе которых Храм Христа Спасителя в Москве, Главный храм Вооружённых сил Росси в подмосковном парке «Патриот», Успенский собор в Дмитрове;

- «Дель Арте» – театральные портреты, женские образы и лирические пейзажи;

- «На дальних рубежах» – пейзажные работы, посвящённые природе Сибири и Дальнего Востока;

- «Полярный день» – Арктика и Антарктика;

- «В горах моё сердце…!» – горы России.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 1А.

Афиша мероприятий - на сайте галереи. Там же можно купить билеты.