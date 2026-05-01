Облачно с прояснениями и до +11 градусов ожидается в Москве 1 мая 2026 года Фото: Андрей ЗАМАХИН. Перейти в Фотобанк КП

Пятница, 1 мая, станет для москвичей долгожданным рубежом, после которого зимняя погода наконец-то останется в прошлом. После недель мокрого снега, гололедицы и аномального холода погода в Москве начнет стремительно меняться в лучшую сторону. Синоптики обещают облачность с прояснениями, лишь местами небольшой дождь и, самое главное, устойчивый плюс без возвращения к заморозкам.

Погода в Москве 1 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +9…+11 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем 30 апреля. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3°С. Впервые за долгое время ночные температуры уверенно держатся в плюсе — это значит, что гололедица больше не угрожает.

Осадки в Москве 1 мая 2026 года

Небо над Москвой будет облачным с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, но лишь местами. Мокрого снега в прогнозах больше нет — зима окончательно сдала позиции. Ночью осадки маловероятны, будет переменная облачность без осадков. Это отличная новость для тех, кто планировал майские прогулки или выезды на природу.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в пятницу будет северо-западным и западным со скоростью 5–10 м/с — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление останется стабильным: днем 752 мм ртутного столба, ночью — 752 мм. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут чувствовать себя хорошо.

Главная хорошая новость — гололедица больше не угрожает. Ночные температуры уверенно держатся в плюсе, поэтому риск образования ледяной корки на дорогах минимален. Водителям стоит лишь помнить о стандартной осторожности на мокром асфальте, пешеходам — не забывать зонты на случай небольшого дождя.

Погода в Москве 1 мая — это долгожданный подарок после затяжного апрельского ненастья. Весна наконец-то вступает в свои права. Уже в выходные воздух прогреется до +15, а к началу следующей недели — до +22. Майские праздники обещают быть по-настоящему теплыми и комфортными. Хорошего отдыха