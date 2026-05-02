Облачная погода и до +16 градусов ожидаются в Москве 2 мая 2026 года

Погода 2 мая в Москве обещает быть без осадков. Тепло постепенно возвращается в российскую столицу, однако пока небо заволокли облака.

Погода в Москве 2 мая 2026: температура воздуха

В субботу, 2 мая, в Москве прогнозируется облачная погода. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +13...+16 градусов. Ночью же температура понизится до +6...+8 градусов. Осадков в темное время суток в российской столице не прогнозируется.

Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 752 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Как заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на смену холодному и сырому апрелю идет непостоянный май. В эти выходные осадков не прогнозируется, чего не сказать о следующей неделе. В первые дни мая даже ожидается потепление до +21...+24 градусов, несмотря на возможные локальные дожди.

«Май начнется ростом температуры: <...> в субботу воздух прогреется до +14…+16°, что впервые за последние две недели вернет температуру в рамки климатической нормы», - рассказал синоптик.

