Без патологического холода и экстремальной жары: После аномальных марта и апреля Москву в мае ждет нормальная погода

Весна-2026 в Москве и многих регионах центральной России с точки зрения погоды странная. Март был невероятно теплым и солнечным, легко растопил гигантские сугробы, как будто их и не было. Апрель же, наоборот, оказался холоднее климатической нормы на 1,2 градуса и удивил мощными снегопадами в конце месяца.

И вообще - что удивительно для эпохи глобального потепления - три из четырех месяцев 2026 года в Москве были холоднее нормы, приятным исключением стал только март.

По количеству осадков апрель в два с лишним раза зашкалил за норму. И побил аж четыре рекорда по высоте снежного покрова для отдельных дат (собственно, с 28 по 30 апреля).

Каким будет май после всех этих аномалий? Нормальным, уверяют синоптики. Ну, или почти нормальным. Так, прогноз Гидрометцентра России обещает, что финальный месяц весны в Москве по средней температуре впишется в рамки климатической нормы или будет чуть прохладнее, чем обычно. По осадкам все как положено по климату: ни слишком сухо, ни слишком сыро.

- После двухнедельного периода патологического холода, постылой выморочной поры, когда зима уже вроде проиграла, но лето ещё и не думало вступать в бой, когда перестаёшь верить в календарь и начинаешь верить только в тёплые вещи и горячий чай, наконец-то наступит долгожданная майская весна, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Май будет вполне соответствовать климатической норме. Для Центральной России это +18 градусов днем и +8 градусов ночью. И первые грозы, и первые ливни тоже будут. Двадцатиградусное тепло мы тоже будем ловить время от времени. Май будет такой, каким он должен быть, я не вижу ни какой-то экстремальной жары, ни какого-то экстремального холода на весь грядущий тёплый период года.

Его коллега по центру погоды «Фобос» Михаил Леус дает подробности: по-летнему теплой будет рабочая неделя между двумя сериями праздничных выходных, солнце прогреет воздух до +24 градусов.

В начале второй декады (будем надеться, что уже после выходных) похолодает. Теплая погода вернется лишь после 20 мая.

