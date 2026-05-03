Облачная погода и до +21 градуса ожидаются в Москве 3 мая 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 3 мая в Москве начинает все больше и больше походить на весеннюю. Воздух в этот день прогреется в городе до +21 градуса, обещают синоптики.

Погода в Москве 3 мая 2026: температура воздуха

В воскресенье, 3 мая, в Москве прогнозируется облачная погода. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +19...+21 градусов. Ночью же температура понизится до +6...+8 градусов. Осадков в темное время суток в российской столице не прогнозируется.

Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 748 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, теплый фронт надвигается на столицу, но осадков пока не прогнозируется. Так, в воскресенье, 3 мая, небо Москвы застелют лишь облака.

«В воскресенье без осадков, ночью +7…+9°, днем +19…+21°», - написал синоптик в посте в социальных сетях.

Тепло возвращается в столицу Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологическое лето Москвы припозднится

Метеорологическое лето, предположительно, придет в Москву и Московскую область после 26 мая. Как в беседе с ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, именно в этих числах среднесуточная температура превысит отметку в +15 градусов.

«В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям - это то, что некоторые называют метеорологическим летом», - поделилась синоптик.