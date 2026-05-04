В Москву идет курортная жара на грани температурных рекордов. А потом - новый обвал холода

В Москву пришла тёплая, жаркая погода. Увы, уже к пятнице синоптики обещают похолодание.

Вы не поехали на майские праздники на Средиземное море? Что ж, курортная жара сама пришла в Москву! И это не красивый эпитет. Как объяснили в Гидрометцентре России, до конца рабочей недели аномально теплую погоду в столице и соседних регионах центра России будут обеспечивать воздушные массы, прогретые над Средиземным морем - пляжами Турции, Греции и Кипра. У нас будет на 5-7 градусов теплее, чем обычно в начале мая.

Пик весеннего зноя придется на вторник и среду, когда солнце раскалит город до +26…+27 градусов. И это на грани исторических температурных рекордов для этих дат за все 150 лет метеонаблюдений. Пока самое жаркое 5 мая москвичи пережили больше века назад, в 1906 году (+27,3 градуса). Максимум для 6 мая тоже держится давно, с 1970 года (+27,5 градуса). И ночи на этой неделе как в июле, +13…+15 градусов.

Синоптики обещают также первые майские грозы и короткие ливни, опять же характерные для летней погоды.

- Совершенно летняя погода устанавливается в центре Европейской территории России и, в частности, в Москве, - рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” синоптик прогностического центра “Метео” Александр Ильин. Для сравнения: и в Сочи, и в Ялте сейчас всего +15 градусов.

В четверг в Москве - почти такая же красота, +24…+26 градусов. А в пятницу, 8 мая. температура рухнет сразу на 10 градусов, днем - не выше +15…+16. В День Победы и в праздничные выходные дни, по предварительным прогнозам. будет прохладно, +10…+15 градусов. и с дождями. К счастью, ни заморозков, снегопадов не предвидится.

- Конечно, это десятиградусный скачок вниз - это не очень приятно. Но тем не менее +10…+15 градусов тоже вполне комфортная погода. К 14 - 15 мая температура снова приблизится к +20 градусам, - обнадежил Александр Ильин.

