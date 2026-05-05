Переменная облачность и до +26 градусов ожидается в Москве 5 мая 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вторник, 5 мая, в Москве станет одним из самых теплых дней начала месяца. Погода продолжит радовать теплом, но внесет и первый тревожный акцент — синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха приблизится к рекордным отметкам, однако порывистый ветер и возможные осадки потребуют от горожан повышенного внимания.

Погода в Москве 5 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +24…+26 градусов. Это аномальное тепло для начала мая — такие показатели соответствуют пику июня. Ночью столбики термометров опустятся до +13…+15°С, что также очень комфортно. Суточный перепад будет минимальным.

Осадки в Москве 5 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Ожидается кратковременный дождь, который пройдет местами. Но главная особенность этого дня — вероятность гроз. В отдельных районах столицы и области возможны грозовые явления, сопровождающиеся усилением ветра. Это первая гроза в сезоне для многих москвичей, так что стоит быть готовыми к резкой смене погоды в течение дня. Ночью осадки маловероятны, преимущественно без дождя.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер во вторник будет юго-западным со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление останется пониженным: днем 744 мм ртутного столба, ночью — 743–744 мм. Это ниже климатической нормы, но резких скачков не ожидается, поэтому метеозависимые люди могут чувствовать себя терпимо.

Особых предупреждений от МЧС пока нет, однако водителям стоит быть внимательными во время грозы и кратковременных ливней: видимость может резко ухудшаться, а дороги — стать скользкими. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонт — дождь может начаться внезапно и так же внезапно закончиться.

Погода в Москве 5 мая — это настоящий летний день с высокими температурами и первыми грозовыми предупреждениями. Жара, переменная облачность и кратковременные дожди создают типичную для июня картину. Это отличный день для прогулок, но с оглядкой на небо — гроза может внести коррективы в планы. Хорошая новость в том, что такая теплая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.