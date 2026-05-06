Стены тоже лечат

Выставка «ВМЕСТЕ» открыта для всех до 17 мая.

Помните, как в детстве вы боялись больниц? Не уколов даже — а самого места. Длинный коридор, который уходит в бесконечность. Лампы дневного света. И этот ни с чем не сравнимый запах — смесь стерильности, лекарств и… одиночества.

Всемирная организация здравоохранения и ООН сообщили: культура должна работать в тесной связке с медициной. Москва одной из первых начала воплощать этот подход на практике. Суть его в том, что пространство, в котором находится пациент, может либо усугублять тревогу, либо помогать с ней справляться. Свет, цвет, архитектура, искусство — всё это не просто фон, а инструменты, мобилизующие внутренние ресурсы человека на выздоровление. Звучит как фантастика? Зайдите в новый корпус 62-й онкологической больницы в Сколкове. Здесь развернулась международная выставка «ВМЕСТЕ», призванная найти подход к организации исцеляющей среды. Она показывает, как искусство может выступать равноправным участником терапии.

КУЛЬТУРА В ТЕРАПИИ

«Международная выставка «ВМЕСТЕ» — один из важных шагов в поисках нового подхода к современной исцеляющей среде, где искусство становится равноправным участником процесса выздоровления, — отметила заммэра Анастасия Ракова. — Конечно, мы хотим познакомить с такой философией и подходом тех, кто хочет связать свою жизнь с медициной — учеников медицинских предпрофессиональных классов. Здесь ребята узнают всё про новый формат организации среды, ориентированной не только на качественную помощь, но и на эмоциональное состояние человека».

Первыми посетителями выставки, пока новый корпус не заселили больные, стали ученики медицинских классов и студенты медколледжей. Гости увидели экспозицию, а также рабочую зону: кабинеты врачей и операционные с передовым оборудованием. По словам куратора проекта «Медицинский класс в московской школе» Екатерины Беляевой, погружаясь в реальную среду и общаясь с практикующими хирургами и заведующими отделениями, учащиеся глубже понимают профессию и осознаннее подходят к своему выбору.

«Очень здорово, что столичная медицина развивается в этом направлении. Чтобы пациентам было комфортно находиться в больнице, чтобы у них было меньше стресса, легче проходило восстановление», — поделился впечатлениями ученик школы №1195 Михаил Ильин.

В свою очередь, ученики медиаклассов и студенты колледжей из сферы креативных индустрий увидели, как искусство может выходить за рамки музеев и галерей, вступая в диалог с архитектурой и функциональной средой. Кроме того, у них есть возможность почувствовать себя журналистами и искусствоведами: они тренировались замечать скрытые детали, создавать статьи и видеоролики, чтобы на практике освоить современные жанры арт-журналистики и репортажа.

«Понравилось несколько экспозиций. В том числе печатная машинка, на которой каждый человек мог оставить свой «след». Мне кажется концепция исцеляющей среды очень любопытной, потому что пациенты получают возможность наслаждаться искусством, отвлечься от своих проблем. Думаю, по итогам посещения выставки получится хороший репортаж», — отметил ученик 10-го медиакласса школы № 1208 Анатолий Щербина.

Принципиально важно, что после завершения выставки большая часть произведений останется в стенах онкоцентра и станет основой постоянной экспозиции.

КСТАТИ

«ВМЕСТЕ» — это совместный проект Департамента здравоохранения и Департамента культуры Москвы.

Экспозиция объединила более 150 художников: свыше 120 работ российских авторов и более 30 произведений мастеров из Европы, США, Азии, Южной Америки и Африки. Среди авторов — Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, а также зарубежные художники Антонио Оба из Бразилии, Ким Пенг Хо из Южной Кореи, Мишель Окпаре из Нигерии и другие. Живопись, скульптура, графика, инсталляции и паблик-арт-объекты разместились в двух корпусах онкоцентра, который до приёма первых пациентов работает как выставочная площадка.

Куратором выставки выступила основательница творческой экосистемы «САБСТАНЦИЯ» Сабина Чагина. Над проектом также работали галерея «Триумф», Дом культуры «ГЭС-2», фонд развития современной культуры V–A–C и мультимедийная студия SILA SVETA. Выставка открыта для всех желающих до 17 мая.

ВЫХОД ИЗ ТУННЕЛЯ

Психологи подтверждают: творческая экосистема — это рабочий инструмент поддержки заболевших людей.

«Когда человек сталкивается с онкодиагнозом, его внутренний мир сужается до размеров болезни. Это ощущается как пребывание в тёмном туннеле. Искусство же позволяет перенаправить работу воображения в другое русло. Оно напоминает человеку, что внешний мир, в котором болезнь не является центром вселенной, всё еще существует. Творчество помогает понять важную истину: пациент не равен своей болезни», — объясняет психолог Московской службы онкопсихологов Марина Сидорова.

По её словам, сравнивать искусство с лекарством напрямую было бы некорректно — онкология остаётся многофакторным заболеванием, и выздоровление возможно только при следовании врачебным предписаниям. Но творчество способно стать той самой важной дополнительной опорой, которая помогает человеку пройти сложный путь с заботой о ментальном здоровье.

Психолог Мария Мехова добавляет: в работе с онкопациентами поиск внутренних и внешних ресурсов — ключевой аспект. Заболевание создаёт колоссальную нагрузку на психику на каждом этапе — от обследования до восстановления. Именно творчество и хобби становятся одними из наиболее действенных способов восполнения этих ресурсов.

ФОРМИРОВАНИЕ «КАРКАСА ЗДОРОВЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как отмечает заммэра Москвы Анастасия Ракова, при реконструкции и строительстве новых клиник в столице большое внимание уделяют организации медицинской среды — создают пространства, которые могут подарить пациентам психологическое равновесие.

Концепция исцеляющей среды только начинает раскрываться в полную силу; новый корпус 62-й больницы — лишь один из примеров. В ближайшие годы Москва построит целую серию суперсовременных медицинских комплексов: новый лечебно-диагностический корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского, больница Демихова, многопрофильный комплекс «Больницы 52», детскую больницу на улице Алябьева и другие объекты. К 2030 году в столице завершится формирование нового каркаса стационарной помощи — сети многопрофильных клиник мирового уровня, где комфортная, продуманная среда станет не исключением, а стандартом.