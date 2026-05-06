"Они сражались за Родину!": художник Александр Шилов открыл патриотическую выставку на Арбате

Художник Александр Шилов открыл патриотическую выставку на Арбате.

Галерею поистине героических личностей 6 мая представили на Арбате. Под открытым небом можно увидеть портреты ветерана службы внешней разведки Виталия Короткова, знаменитой летчицы Надежды Поповой, совершившей за годы Великой Отечественной войны 852 боевых вылета, участника специальной военной операции Юрия Жуланова, ставшего Героем России. А также современных героев, которые продолжают бороться за будущее России - героев специальной военной операции. На выставке более 200 работ - все их создал герой труда России, народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов.

Галерею поистине героических личностей 6 мая представили на Арбате.

- По работам художника можно сказать, что у него внутри и чем он дышит. Героев войны я стал писать еще будучи студентом второго курса института имени Сурикова. Первый мой портрет - герой Советского Союза Михаил Водопьянов, который спасал челюскинцев, которые погибали на севере. Когда я приехал к нему в Старую Купавну, у меня подкашивались ноги из-за осознания, что такой человек будет мне позировать. С тех пор у меня более 50 работ, на которых люди, отдавшие жизнь ради спасения или служения Родине, - рассказал автор работ Александр Шилов.

Экспозицию представили накануне Дня Победы, чтобы отдать дань всем воинам, которые на фронте и в тылу, в воздухе и в тылу врага защищал и защищает Родину. Торжественную ленточку открытия выставки вместе с Александром Шиловым разрезали участники СВО и глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Экспозицию представили накануне Дня Победы, чтобы отдать дань всем воинам, которые на фронте и в тылу.

- Про талант Александра Шилова говорить много не надо - достаточно посмотреть на его работы, - сказал Алексей Фурсин. - Город готовится к празднованию Дню Победы и из года в год становится традицией открывать выставку Александра Шилова на Арбате, которая будет напоминать всем проходящим вдоль о Победе, кто-то узнает знакомые лица. Это бойцы, разведчики, герои. Александр Максович несет просветительскую роль. Он не просто создает картины, он заглядывает в душу тех, кто представлен на портретах.

Прогуливаясь по Арбату москвичи смогут увидеть портреты отважных летчиков, пулеметчиков, легендарных разведчиков, среди них 102-летний полковник разведки Иван Евдотьев, который будучи 16-летним парнем так хотел попасть на фронт, что приписал себе в паспорт один год. На выставке также лица выдающихся деятелей культуры, которые были на войне - народного артиста СССР Владимира Этуша, драматурга Виктора Розова, пианиста Давида Лернера.

- Я пишу портреты с расчетом, что подрастающее поколение, будущие защитники Отечества будут брать пример с героев моих работ. Именно поэтому мы приглашаем на выставки кадетов, курсантов. Сейчас заслуживают большого внимания бойцы, которые участвуют в СВО, не зависимо от звания. Я ездил в госпиталь вооруженных сил России имени Вишневского, где познакомился с ребятами, которые стали героями моих работ, - рассказал Александр Шилов.

При выборе героев художнику была важна не только внешность, но и судьба человека.

При выборе героев художнику была важна не только внешность, но и судьба человека. Мастеру нужно чувствовать нутро, чтобы показать зрителям настроение и характер воина. На выставке "Они сражались за Родину!" представлены девять портретов участников СВО, среди них две новые работы - добровольца Ивана Воробьева и ветерана Сергея Афанасьева. Быть в центре внимания бойцы не привыкли, поэтому для них было непросто раздавать интервью и тем более видеть свои портреты на одной из главных улиц Москвы.

- Позировать известному художнику было волнительно. Я ездил несколько раз на дачу к мастеру, брал с собой форму. Даже для жены был сюрприз, когда она сегодня увидела мой портрет на Арбате, - признался ветеран СВО, капитан шестого отряда Центра специального назначения "Витязь" Сергей Афанасьев.

Бойцы обратили внимание, что общая черта всех работ Александра Шилова - доброта лиц, при том, что многие жертвовали самым дорогим - жизнью, ради будущего целых поколений.

- Самый главный герой - неизвестный солдат, который отдал свою жизнь ради будущего миллионов. И на портретах Александра Максовича не только мы, но и все солдаты. Он общался с каждым из нас, обращал внимание на взгляды, позы, мимику. И эти чувства он передает в массы. Все, кто изображены - это единый образ солдата, который защищает нашу Родину, - сказал участник СВО, кавалер двух орденов мужества Андрей Кузовлев.

Галерея под открытым небом будет доступна всем москвичам и гостям столицы до 31 мая, после выставка поедет по российским городам-героям и городам воинской славы.