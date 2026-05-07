В Сколкове выступит легендарный Ансамбль песни и пляски имени В.С.Локтева

Ансамбль гремел не только на весь Союз, но и по всему свету: когда дети-артисты выходили на сцену, никто из зрителей не мог остаться равнодушным. И так до сих пор. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В полдень 9 мая в Сколкове выступит знаменитый Ансамбль песни и пляски имени В.С.Локтева – тот самый, который был создан в 1937 году Александром Александровым – автором музыки гимна СССР и России. Тот самый, для которого в годы войны Владимир Локтев набирал детей буквально на улицах и превратил их в элиту творческого мира: Ансамбль гремел не только на весь Союз, но и по всему свету: когда дети-артисты выходили на сцену, никто из зрителей не мог остаться равнодушным. И так до сих пор.

Увидеть выступление хоров «Солнышко» и «Пионер», а также музыкального коллектива «Созвездие», которые являются частью большого коллектива Ансамбля, можно будет в новом лечебно-диагностическом центре больницы №62 в Сколкове в рамках выставки «ВМЕСТЕ».

Напомним, впервые в России внутри онкоцентра развернута масштабная экспозиция из 200 работ российских и зарубежных художников, которые демонстрируют важность поддержки для человека и целительную силу искусства. Часть экспонатов создана специально для этого проекта и останется в онкоцентре в качестве постоянной экспозиции.

КОНКРЕТНО

Когда: выступление Ансамбля - 9 мая в 12.00, выставка работает до 17 мая.

Где: онкоцентр МГОБ №62 по адресу: инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 67

Как попасть: бесплатно, по предварительной регистрации.

