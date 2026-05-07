«Комсомольская правда» и «Технополис Москва» подготовили подарки москвичам ко Дню Победы

Хорошая новость для читателей "Комсомольской правды" — ко Дню Победы редакция издания совместно с ОЭЗ “Технополис Москва” подготовили подарки. 8 мая приятные бонусы можно будет найти прямо внутри ежедневного выпуска газеты. Акция пройдёт во всех местах продажи прессы Москвы и Московской области. Памятные подарки вместе с нашим изданием получат также постоянные подписчики “Комсомолки” и работники столичной ОЭЗ.

8 мая в ежедневном номере “Комсомольской правды” будет опубликован исторический репринт от 10 мая 1945 года - выпуск газеты времен окончания Великой Отечественной войны и празднования первого Дня Победы. Сегодня этот номер может быть доступен разве что в архивах и библиотеках. Но для наших читателей хроника дня всенародного торжества оживет на страницах любимой газеты.

Также в канун 9 Мая наших читателей ждёт еще один подарок. В номер будет вложена георгиевская ленточка. Акция по вложению и бесплатному распространению символа воинской славы России и памяти о подвигах защитников Отечества проходит совместно с ОЭЗ “Технополис Москва”. Праздничный номер “Комсомольской правды” с памятными вложениями работники технополиса получат непосредственно на рабочем месте.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны на всех фронтах работали 38 выездных редакций газеты “Комсомольская правда”, а многие журналисты стали военными корреспондентами, среди них Аркадий Гайдар, Михаил Розенфельд, Лилия Карастоянова и др. 16 из них погибли на фронтах, исполняя служебный долг.

Газета публиковала письма с фронта и на фронт, организовала акцию "Посылки на войну", первой рассказала о подвиге Зои Космодемьянской и подпольной организации "Молодая гвардия".

За свою работу в годы войны “Комсомольская правда” награждена в 1945 году орденом Отечественной войны I степени. А за участие в восстановлении разрушенной войной страны в 1950 году газета получила орден Трудового Красного Знамени.

Добавим, что особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью 430 га локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.